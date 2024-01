La lista completa de los electrodomésticos que debes desenchufar para ahorrar dinero en tu factura de luz

Es importante realizar ciertas acciones en el hogar que tienden a reducir el consumo de energía y por lo tanto ahorrar en la factura de la luz. Existe el consumo fantasma que tiene que ver cuando algunos electrodomésticos a pesar que estén apagados igual consumen energía. Te revelamos cuáles son para que no pagues una fortuna en tu próxima boleta.

Es importante señalar que hay ciertos electrodomésticos que no sería conveniente y, casi imposible, desenchufar. Pero otros merecen ese esfuerzo adicional que marca la diferencia. Algunos dispositivos tienen un consumo de energía más altoen tu hogar.

Si quieres ahorrar en tu factura de luz hay algunos electrodomésticos que debes apagar.

Fuente: Pinterest

Estos son los electrodomésticos que deberías desenchufar para ahorrar energía y dinero

Un primer paso para reducir el importe de tu factura de luz es saber que hay ciertos dispositivos que todavía gastan energía incluso después de haberlos apagado. En esa lista de electrodomésticos se incluyen computadoras, Smart TV, consolas de videojuegos y decodificadores de televisión por cable y satélite. Muchos equipos continúan consumiendo electricidad incluso cuando están apagados en modo de espera o standby, por lo que desenchufarlos por completo puede evitar la carga inactiva.

También hay otros aparatos y electrodomésticos que debes desenchufar luego de apagarlos para que no continúe el consumo de energía. Tal es el caso de los acuarios, por ejemplo. Si bien no puedes desconectarlo puedes invertir en una bomba de ahorro de energía para reducir los valores. Si no usas el ventilador también debes desconectarlo para ahorrar. Los cargadores de teléfono celular o tablet también inciden en el aumento de tu factura de luz, por lo que no es necesario que estén enchufados luego de la carga de tus dispositivos.

Evita el consumo fantasma que producen ciertos dispositivos. Fuente: Freepik

Los electrodomésticos como microondas, horno eléctrico, aire acondicionado, secadora, cafetera, lavavajillas son los que más energía consumen, ya que suelen funcionar durante largos períodos de tiempo y suelen estar conectados a la corriente eléctrica de forma continua. Desenchufarlos cuando no estés en casa o cuando no los utilices es una forma efectiva de evitar que la factura de la luz tenga cifras increíbles al momento de pagarla.