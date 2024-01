Descubre las edades ideales para solicitar la visa para Estados Unidos sin entrevista

Viajar a Estados Unidos requiere varios documentos pero uno es esencial: la visa. Esta credencial es obligatoria para la mayoría de las personas que deseen trasladarse hacia dicho país y permanecer el mismo.

El proceso de adquirir la visa puede presentar importantes demoras, sumado a que debe atravesarse una instancia de preguntas con una autoridad consular sobre los motivos que impulsan al viajero a trasladarse hacia territorio norteamericano, además de elaborar un perfil con las características de la persona.

Sin embargo, existen excepciones a la regla y lo cierto es que hay un grupo de personas que pueden obviar el paso de la entrevista en el proceso de tramitar el permiso.

Solicitud de visa.

Consulados que más tardan en tramitar la visa

La instancia de la entrevista se requiere para elaborar un perfil con las características del viajero, indagar sobre los motivos que lo llevan a visitar Estados Unidos y el hecho de que no tenga intenciones de residir de forma permanente e ilegal. De acuerdo a la ciudad de origen, el trámite de visa puede demorar más, o puede demorar menos. Depende del sitio donde se inicie el trámite.

Los cinco consulados que demoran más a la hora de iniciar la solicitud son los siguientes:

Mérida: 777 días de espera.

Ciudad Juárez: 825 días de espera.

Ciudad de México: 847 días de espera.

Tijuana: 801 días de espera.

Guadalajara: 825 días de espera.

La visa tiene distintas categorías para habilitar el ingreso a suelo estadounidense. La categoría más solicitada es la que es afín al turismo, denominada B1/B2, siendo la Ciudad de México la localidad que más demora tiene para otorgarla.

No obstante, quienes tienen que hacer solo el trámite de renovación, y no es la primera vez que hacen la solicitud, podrán obtenerla en menos de una semana. Siempre y cuando el permiso no haya expirado en un período mayor a cuatro años.

Para quienes deseen realizar la renovación, los consulados de Hermosillo, Mérida, Ciudad de Juárez o Nogales otorgan citas en menos de un día. Se recomienda asistir a dichas oficinas, evitando la de Guadalajara que presenta una gran demora.

Entrevista solicitud de visa.

¿Quiénes pueden solicitar la visa sin entrevista?

El Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado de Estados Unidos informó que un cierto grupo de personas no está obligada a pasar por la instancia de entrevista para obtener el permiso de la visa. La excepción está vinculada con la edad que tenga el viajero en cuestión.

Para el resto de los viajeros, luego de la entrevista se activa el criterio de selección que está vinculado con las respuestas que se den en dicha instancia.

Las personas que se encuentran libres de pasar la instancia de entrevista son:

Solicitantes mayores de 79 años

Solicitantes menores de 7 años

De todas maneras, si el oficial consular considera necesario, puede existir la opción de llamar a entrevista a la persona que busque adquirir su permiso, independientemente si se encuentra entre los grupos exceptuados.

