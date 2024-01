Di adiós a la Visa: descubre los países que pueden ingresar a EEUU solo con su pasaporte

Visitar de manera legal los Estados Unidos no es un trámite tan sencillo, requiere siempre una documentación especial para el momento de cruzar la frontera. Lo habitual es que se le exija al extranjero presentar su Visa que aprueba el ingreso al país. No obstante, existen excepciones a esta regla y hay ciudadanos de algunas naciones que no necesitan de la misma para poder visitar el mencionado país.

El país norteamericano tiene esta normativa para distintos tipos de visita: sea por negocios, trabajo, tratamiento de salud o turismo. La Visa permite el ingreso a suelo estadounidense y la permanencia en el mismo, por un tiempo específico. Sin embargo hay quienes pueden visitar el país solo con su pasaporte.

Visa requerida para ingresar a EEUU.

Nacionalidades que no necesitan VISA para ingresar a Estados Unidos

Debido a acuerdos internacionales, los ciudadanos con las siguientes nacionalidad no necesitan Visa para entrar a los Estados Unidos. Este acuerdos forman parte del Programa de Exención de Visa, que fue actualizado el 30 de noviembre pasado y que resolvió incorporar al Estado de Israel entre las naciones que no precisan de este permiso para visitar al país.

Los ciudadanos que forman parte de una de estas 40 naciones solo requieren de un permiso que autoriza el viaje al país norteamericano. Se trata de un registro en el Electronic System for Travel Authorization (ESTA) que habilita al viajero a ingresar a los Estados Unidos por motivos de negocio u ocio, permitiéndole permanecer en un lapso de 90 días. Es preciso aclarar que este permiso no implica una garantía de admisión, ya que los visitantes deben validar su aprobación ante las autoridades de ingreso.

Por el momento, los ciudadanos mexicanos no cuenta con este beneficio especial. No obstante quienes cuenten con doble ciudadanía o pasaporte emitido por alguno de los países que sí forman la lista, podrá realizar el trámite de la ESTA y visitar USA sin necesidad de una Visa.

Viajar sin necesidad de Visa.

La lista completa de naciones que no necesitan visa para entrar a USA:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

República de Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

