Cineteca Nacional: ¿qué ver este jueves 18 de enero 2024?

El séptimo arte ha conquistado el corazón de numerosos entusiastas que encuentran en él una apasionante forma de disfrutar su tiempo libre. La tendencia a dedicar momentos de ocio a maratonear películas ha crecido en los últimos años, convirtiéndose en la cita perfecta para aquellos que buscan entretenimiento y nuevas experiencias cinematográficas. A pesar de la proliferación de cines para satisfacer esta demanda, la Cineteca Nacional destaca como una opción singular y enriquecedora para las y los amantes del cine que buscan explorar producciones más allá de las convencionales.

¿Qué ver en la Cineteca Nacional HOY?

Si tú no has visitado la Cineteca Nacional últimamente, este día pinta perfecto para disfrutar de sus salas de cine ya que en su catelera seguramente encontrarás la película perfecta para hoy. Pero si estás buscando alguna recomendación para no pensarla mucho, aquí te dejo tres películas que puedes ver el día de hoy en la Cineteca, todas ellas traspasan las fronteras nacionales con historias impactantes y que te dejarán al borde de tu asiento.

Esta institución no solo proporciona un espacio para disfrutar de funciones cinematográficas, sino que también se distingue por su enfoque internacional al seleccionar cuidadosamente películas que van más allá de las fronteras nacionales.

Monster (Hirokazu Kore-eda)

Minato comienza a mostrar comportamientos inusuales, alertando a su madre, quien, al percatarse de la situación, lo enfrenta. El pequeño admite que su profesor está manifestando actitudes violentas hacia él y justo cuando pensamos que hemos descifrado la complejidad de una trama aparentemente simple, esta película dramática e ingeniosa nos sumerge en capas más profundas, jugando magistralmente con la perspectiva de tres personajes y revelando una historia donde el abandono, el duelo y la dinámica familiar desempeñan roles protagónicos. Este filme no solo desafía las expectativas, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre la complejidad de las relaciones humanas y la manera en que los eventos aparentemente simples pueden desencadenar profundas resonancias emocionales.

La obra más reciente del cineasta japonés Hirokazu Kore-eda se destaca como una de sus creaciones más ambiciosas hasta la fecha, sin renunciar a los temas que lo han consolidado como un autor con una perspicaz sensibilidad para la crítica social.

Nos vemos el viernes, Robinson (Mitra Farahani)

En este documental, convergen dos ermitaños de la revolución política cinematográfica: Jean-Luc Godard, el venerado maestro suizo, y el menos conocido pero igualmente influyente Ebrahim Golestan, cuya contribución literaria y fílmica se erige como la piedra angular de la producción cultural en Irán en la actualidad. A través de intercambios de correos electrónicos y un enigmático juego de palabras e imágenes, estas dos figuras entablan un peculiar diálogo epistolar que teje una red sutil entre dos universos de vida, ambos marcados por la rebelión y las esperanzas defraudadas, Godard y Golestan revelan sus pensamientos más íntimos, construyendo una narrativa que va más allá de las simples palabras, explorando las complejidades de sus experiencias personales y su impacto en el panorama cultural y político de sus respectivas naciones.

Esta película te adentrará a la vida de dos friguras icónicas a través de una conversación realizada por medio de cartas.

La película que habla sobre una maternidad real

Aurora (Paz Fábrega)

Un entramado de maternidades entrelazadas y relatos íntimos se teje a lo largo de la vida de Luisa (Rebeca Woodbridge), una joven arquitecta que desdobla su identidad entre ser bailarina ocasional y gestora cultural de un pequeño centro comunitario. ¿Cómo se entrelazan la maternidad, el extravío y el deseo en este intrigante escenario? ¿Por qué a menudo lo que anhelamos es aquello que nos causa dolor? Aurora explora con meticulosidad estas cuestiones, navegando lentamente por el archipiélago íntimo que conforma la vida de varias mujeres entrañables. La narrativa se sumerge en la complejidad de las relaciones femeninas, desafiando las convenciones y explorando la dualidad inherente a los deseos humanos.