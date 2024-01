Pangolín, el origen del nuevo virus "mutado" en China

Científicos chinos desarrollaron el GX_P2V, una cepa mutante de COVID-19 diseñada específicamente para la investigación. Este virus demostró ser letal en un 100% para un grupo de ratones modificados genéticamente para simular la composición genética humana. Los resultados, publicados en Pekín, han generado tanto asombro como preocupación en la comunidad científica global. Y el GX_P2V es una evolución del GX/2017, un virus descubierto en pangolines malayos en 2017 y que guarda relación con el SARS-CoV-2.

Por su parte, el covid se convirtió en una enfermedad respiratoria más. Pero sigue planteando importantes problemas de salud pública, a veces debido a sus particularidades. A diferencia de otras enfermedades como la gripe, el covid experimenta varias olas al año. Por lo tanto, difícilmente se puede calificar de enfermedad invernal, pero un brote puede coincidir con la estación clásica de las epidemias, como es el caso en este momento.

¿Podría este virus mortal, parecido al Covid-19, afectar a los humanos?

Uno de los aspectos más inquietantes del estudio es la transformación de los ojos de los ratones, que se tornaron completamente blancos el día anterior a su fallecimiento. Este fenómeno, desconcertante y escalofriante, subraya la agresividad del GX_P2V y su impacto en el organismo infectado. Otros aspecto alarmante de este nuevo virus es su capacidad de infectar y provocar la muerte de manera rápida y eficiente, afectando órganos vitales como los pulmones, huesos, ojos, tráqueas y, de manera crítica, el cerebro. Los ratones infectados mostraron síntomas severos como pérdida rápida de peso, posturas encorvadas y movimiento lento, culminando en una muerte rápida en solo ocho días.

Sin embargo, y a pesar de estos descubrimientos, aún no está claro cómo este virus podría afectar a los seres humanos. El estudio no proporciona datos concretos sobre esto. La comunidad científica ha reaccionado con escepticismo y preocupación. François Balloux, un renombrado experto en epidemiología, ha calificado la investigación como "terrible" y "científicamente inútil", cuestionando la ética y el propósito de infectar a ratones con un virus de tales características, según recogió el diario estadounidense The New York Post.

¿De dónde surgió el Covid-19?

Aunque las agencias de inteligencia estadounidenses no han encontrado pruebas directas de una fuga de laboratorio en relación con el COVID-19, este nuevo estudio reaviva el debate sobre la seguridad en la investigación de virus y la posibilidad de consecuencias imprevistas.

En tanto, lejos del horror de los primeros tiempos de la pandemia, que comenzó hace cuatro años, el covid-19 se volvió menos peligroso pero sigue siendo un problema importante de salud pública, con especificidades persistentes en comparación con otras enfermedades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no considera desde mayo que el covid constituya una emergencia internacional. Si bien sigue afirmando que la pandemia continúa, esa decisión es altamente simbólica.

