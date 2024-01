Horóscopos de Luna Cuarto Creciente: los signos que tendrán riqueza el 18 de enero

Enero tiene eventos muy importantes del 2024, entre esos, el ingreso de Plutón a Acuario y la Luna Llena en Leo que será la primera luna llena en oposición a Plutón en ese signo y por tanto, nos dará a conocer de qué va ese tránsito para cada uno de nosotros y para el colectivo. Antes de eso tendremos una Luna Cuarto Creciente que dejará sentir toda su influencia sobre los signos del zodiaco.

Aquí te explicamos con la guía de la astróloga española Esperanza Gracia cómo afectará tu vida este paso lunar, según tu signo del zodiaco. Prepárate para un gran cambio de vida que te enseñará a cerrar ciclos y abrir nuevas oportunidades, recuerda que las respuestas están en ti, conecta con tu interior y descubre tu fortaleza.

Horóscopos de Luna Cuarto Creciente para el 18 de enero

El día 18 tiene lugar el #CuartoCreciente de la Luna en el signo de Aries, que nos llena de vitalidad y empuje, animándonos a buscar nuevos alicientes que nos permitan ver la vida con otros ojos. El día 20 el Sol ingresa en el signo de Acuario. Esperanza Gracias nos da las mejores predicciones de los horóscopos para este día.

Leo

Esta semana puedes sentir un halo de tristeza e incomprensión, pero tú eres puro dinamismo y no vas a permitir que las presiones externas te fuercen a hacer lo que no quieres. El Cuarto Creciente de la Luna te ayuda a consolidar algo que has iniciado.

Tauro

Estás un poco pesimista, pero tienes a Júpiter en tu signo que puede hacer que se materialice todo lo que deseas, así que da la espalda a los pensamientos negativos y no te rindas. La Luna en tu signo el día 19 puede concederte un deseo. Pídeselo.

Géminis

Los días 20 y 21 la Luna transita por tu signo y bajo su protección una situación que parecía no tener final va a solucionarse y casi te hará creer en los milagros. En el amor, las aventuras pasajeras te traerán problemas. Te interesa apostar por la estabilidad.

Escorpio

Tu creatividad está muy potenciada y tendrás ideas muy interesantes. Vas a hacer los cambios que tu vida necesita y sabrás ganarte el apoyo y poner de tu parte a gente muy diversa. Fiestas y reuniones de tipo social pueden influir positivamente en tu trabajo.

Aries

El Cuarto Creciente en tu signo, el día 18, es una inyección de energía que te ayuda a recuperar la confianza en ti y a lanzarte con ganas a por lo que quieres. Venus bien aspectado trae felicidad a tu vida y te ayuda a solucionar lo que te preocupa del amor.

Piscis

Una situación que te preocupa se ilumina de repente y podrás ver con claridad lo que debes hacer y cómo te conviene actuar. La lealtad de alguien que quieres será un gran regalo para ti. Hoy es tu día mágico Pídele un deseo a la Luna, que está en tu signo.

Cáncer

Con la Luna en Cuarto Creciente estarás eufórico, entusiasmado y lleno de una energía muy positiva que favorecerá la relación con los que te rodean. Si tienes algún agobio, te vas a preocupar menos y no te será difícil superarlo.

Sagitario

Puedes vivir situaciones que apaguen tus ilusiones, pero el planeta Venus en tu signo te va a dar muchos motivos para no rendirte y recuperar la sonrisa. Ahora es un buen momento para replantearte algo que habías dejado aplazado hace tiempo.

Capricornio

Marte y Mercurio en tu signo, así como el #Sol hasta el día 20, hacen que te sientas fuerte y poderoso, y los éxitos llegarán con facilidad. Tu suerte se activa, y es el momento de pasar a la acción y tomar decisiones clave que van a revolucionar tu vida.

Acuario

Muchas felicidades, El día 20 el Sol ingresa en tu signo y vas a notar que una corriente de energía positiva inunda tu vida. Tus deseos están a punto de cumplirse y superarán con creces tus expectativas. No te resistas a la fuerza de tus sentimientos.