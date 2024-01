¿Yin o Yang? Conoce tu verdadera personalidad y sus características

El concepto del yin y yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas, pero complementarias, en el Universo. Surgió del taoísmo, una doctrina filosófica y religiosa de origen chino con más de milenios de antigüedad, que entiende que todo lo que existe en el Cosmos tiene una contraparte que es necesaria para su existencia. Básicamente, la energía que fluye entre estas dos partes es la energía que rige todo lo que conocemos y cualquier aspecto de nuestra vida.

Según el taoísmo, el yin y el yang responden a ciertos principios universales.Todo en el universo posee un opuesto que lo complementa, que le otorga su razón de ser y lo delimita. Sin embargo, estas energías no son absolutas, ya que para esta filosofía todo es relativo. El yin no pueden existir sin el yang, del mismo modo que el yang no puede existir sin el yin.

Descubre si eres Yin o Yang. Fuente: Pinterest

Descubre las características del Yin y del Yang

Este concepto representa un equilibrio dinámico de fuerzas opuestas pero complementarias e interconectadas, conocido como ‘chi’.Según la Escuela Superior de Medicina Tradicional China, el yin se asocia con la energía femenina, y el yang, con la energía masculina. La representación clásica nos lo muestra uno blanco y otro negro. En su máxima expresión según el taoísmo, el Yin contiene la semilla del Yang y viceversa.

Los Yin tienden a ser personas relajadas, prudentes, pasivas y con un apego hacia los demás. Son muy cuidadosos al momento de hablar y responder porque evitan herir a quienes quieren. Vale mencionar que están conectados con el agua, la luna, la noche, lo relajado, lo interior y la creatividad. Tienen tendencias hacia la espiritualidad y en un extremo pueden sentir una falta de energía vital o concentración.

El Yin contiene la semilla del Yang y viceversa. Fuente: Pinterest

En el caso de los Yang se manejan por principios más osados como la acción, temeridad, movimiento, desapego y respuestas con muy poco tacto. Están conectados al sol, el calor, el fuego y la energía.Una manifestación extrema podría traducirse en estrés, agresividad, nervios, entre otros.