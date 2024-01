Pumas: Gustavo Lema enfrenta su primer examen como DT del cuadro felino

Gustavo Lema tiene este domingo su primera prueba como DT de Pumas, cuando su equipo reciba este domingo a Bravos de FC Juárez, en la Jornada 1 del Clausura 2024.

El estratega argentino, auxiliar durante los últimos 20 años del entrenador anterior, Antonio Mohamed, recibió la confianza de la directiva para darle continuidad al trabajo que dejó el Turco, quien llevó a los auriazules a la ronda de semifinales el semestre pasado.

Ahora, Lema inicia por sí mismo un camino donde tiene como objetivo, al menos, igualar la misma instancia con similar base de jugadores y las incorporaciones de Rogelio Funes Mori, Guillermo Martínez y el peruano Piero Quispe.

"El pensamiento es igualar o incluso superar lo hecho el torneo pasado, es decir, llegar a al final", dijo el técnico en conferencia de prensa. "Me dejaron un paquete muy grande los anteriores, y hay muchos equipos que piensan en llegar al mismo lugar, pero ese va a ser el reto. Estoy muy ilusionado y motivado", agregó.

Los felinos suman dos victorias al hilo en casa ante los fronterizos. Pero quieren hacer olvidar la derrota en el certamen reciente como visitante 4-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Lograr los tres puntos ante su afición, mediante las nuevas caras, va a ser fundamental para lograr certidumbre y fortalecer el actual proyecto, cuyas expectativas sin altas.

"No me siento presionado sino ocupado. Tengo las herramientas. Trabajo más que en el pasado y mi misión es que cada uno tenga su mejor versión. Hay decisiones conjuntas, pero la última palabra es mía. Ya no le puedo echar la culpa al Turco", dijo Lema de muy buen humor.

Después de Bravos, Pumas tiene una difícil visita ante Atlético de San Luis en la Fecha 2, por lo que comenzar ganando es una obligación y responsabilidad para un club auriazul que sueña con el título que no se le da desde hace casi 13 largos años.

