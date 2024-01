Liga MX Clausura 2024: dónde y cuándo ver en VIVO el inicio del torneo

Aunque fue muy poco tiempo, el fútbol mexicano está de regreso, por lo que te decimos dónde y cuándo ver el regreso de la liga más importante en México.

Así que si quieres ver como América defiende su título, Chivas busca calificar, Cruz Azul prueba sus nuevos fichajes y Pumas intenta sobrevivir, eso es todo lo que tienes que saber del inicio del Clausura 2024.

Sigue leyendo:

¿Dónde y cuándo ver el inicio del Clausura 2024?

Todo arrancará el próximo viernes 12 de enero, con un poderosísimo Querétaro vs Toluca, continuando con Mazatlán vs Atlético de San Luis, para el sábado 13 de enero, Cruz Azul vs Pachuca desde el Estadio Azulgrana en su regreso a la colonia Nápoles.

Chivas vs Santos, Monterrey vs Puebla y América vs Tijuana terminando la jornada del sábado, mientras que el domingo 14 de enero solo tendremos Pumas vs Juárez y Necaxa vs Atlas.

Los partidos más importantes del Clausura 2024