Pumas presenta a Funez Mori y a sus dos refuerzos para el encuentro ante Bravos de Juárez

Con caras nuevas tanto dentro como fuera de la cancha, Pumas presentó a sus tres refuerzos para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, donde debutaran este domingo ante Bravos de FC Juárez.

Rogelio Funes Mori, Guillermo Martínez y el peruano Piero Quispe tratarán de darle una nueva fisonomía al cuadro auriazul, que además, estrena director técnico en la persona de Gustavo Lema.

Pumas presenta a sus nuevos integrantes para Clausura 2024

Los tres nuevos integrantes fueron introducidos por el presidente del club, Luis Raúl González como por el director deportivo, Miguel Mejía Barón, quienes esperan que los felinos den un paso más tras ser eliminados en semifinales ante Tigres.

Entre las nuevas caras, solo Quispe, de 22 años, no tiene experiencia en el futbol mexicano. Y a pesar de su juventud, se espera que aporte al aparato ofensivo.

Funes Mori se integra al cuadro felino

"Hemos hecho un gran esfuerzo por armar un buen equipo, y que los nuevos jugadores entiendan los valores de Pumas", dijo el presidente González. "Para nosotros es importante tener un balance entre los veteranos y los jóvenes, entre los canteranos y los que hoy llegan, formando una plantilla que creemos que será competitiva hasta la Liguilla".

Mejía Barón se mostró complacido por el trabajo realizado en los últimos meses , "ya que ahora no pensamos en la parte baja o en pagar multas, sino en lo más alto. Nos sentimos complacidos porque en parte se lo debemos a lo que dejó Antonio Mohamed".

Funes Mori reiteró su agradecimiento por su llegada a Pumas y aseguró que no hace caso a las críticas, ya que asegura, siempre se tiene que estar preparado, "sé en donde estoy, consciente a lo que he llegado y no me queda otra que demostrar"

De manera emotiva, Martínez cree que el cuadro felino se fijo en el por lo hecho antes y que ahora trabajara por el beneficio del equipo, "esta es sin duda mi oportunidad mas importante, es un sueño que todos tenemos desde niños".

