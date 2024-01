Cruz Azul: Martín Anselmi explica la salida de Juan Escobar. “Es difícil hacer equipo”.

Las activas placas tectónicas de Cruz Azul se movieron antes de comenzar el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, con el caso de Juan Escobar y sus sorpresiva salida del equipo en la recta final de la pretemporada, tras un conflicto con el técnico Martín Anselmi, quien explicó cuál fue el génesis de dicha decisión.

En conferencia de prensa, el nuevo estratega de La Máquina confesó que su idea inicial fue la de construir un equipo, antes que anteponer los objetivos personales, dando a entender que en ese sentido, el ahora excapitán de La Máquina no se alineó a la estrategia y expresó un malestar.

Juan Escobar ya no forma parte del club celeste

“Cuando hicimos el análisis de nuestro plantel, Juan Escobar era el jugador perfecto para nuestro modelo de juego, porque conduce, porque es valiente, porque es agresivo, porque es intenso, porque tiene buen juego aéreo; porque en línea de tres puede jugar de stopper, de líbero, y en línea de cuatro puede jugar de central, y porque fue campeón con esta camiseta”, dijo Anselmi, sin embargo, reveló que la molestia del defensa llegó cuando pidió su cambio en el segundo partido de pretemporada, ante Querétaro, y después de hablar con él supo que fue por una diferencia “porque inició en el segundo equipo”.

“Está bien que el jugador se moleste por no jugar. El equipo que usamos no necesariamente iba a ser el mismo que iba a debutar con Pachuca”, argumentó.

Juan Escobar quería su salida del Cruz Azul, asegura Martín Anselmi

Ante la idea del zaguero paraguayo de retirarse en Cruz Azul, el técnico se limitó a decir: “Tiene 28 años, creo. Seguramente va a poder retirarse en Cruz Azul”, sin dar más detalles de qué fue lo que se habló con el jugador, pero dejando claro que tras la molestia en aquel duelo de pretemporada, el guaraní expresó su deseo de salir del club al querer un nuevo reto profesional. “La idea inicial cuando llegamos, como lo dije en mi presentación y lo dije ante los jugadores, es la de formar un equipo, que no es fácil. Nada tiene que ver con la conformación de un plantel. Se trata de anteponer los objetivos del club, antes que los individuales”, aclaró.

Martín Anselmi asegura que el jugador paraguayo tomó su decisión

Otro tema que ha inquietado al club celeste, es el problema con la transferencia de Kevin Mier, quien no había sido anunciado por problemas con su anterior club, el Atlético Nacional, sin embargo, Anselmi dijo que la directiva le confirmó que el transfer del portero va a estar listo para esta primera jornada, por lo que cuenta con él para el duelo ante Pachuca, en su regreso al Estadio Azul, mismo que destacó el estratega, y para el cual ya están agotados los boletos.

“Cuando vi las tribunas, me cuesta explicar lo que me generó. La palabra que más se parece a lo que sentí es la de hambre. Voy a conocer a los hinchas de Cruz Azul y va a estar el estadio lleno, con toda la ilusión y lo que venimos construyendo, con todo lo que me transmiten los jugadores desde el primer entrenamiento”, manifestó.

La Máquina debuta este sábado ante los Tuzos, donde se espera la presentación de sus fichajes como titulares en el cuadro de Anselmi, quien tiene la misión de revertir el pasado más reciente del club, con problemas para avanzar a Liguilla, y volver a campeonar como lo hizo en 2021.

