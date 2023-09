Halo Solar: ¿qué es el “aro de colores” que rodeó al sol en CDMX y Edomex?

Este medio día habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México fueron sorprendidos por un halo solar que se formó en el cielo, es decir, un arcoíris en forma de aro alrededor del Sol. Usuarios de redes sociales subieron sus mejores fotos captadas desde los lugares donde se encontraban, pues solo bastaba con mirar al firmamento para apreciar este fenómeno natural.

¿Qué es y por qué se forma un halo solar?

De acuerdo con la NASA, este fenómeno meteorológico no es ningún misterio, se debe a la refracción de cristales de hielo que se encuentran suspendidos en la troposfera, que es la capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie de nuestro planeta a unos 10 o 15 kilómetros de altitud.

"Todos los patrones se generan a medida que la luz del sol (o la luz de la luna) se refleja y refracta en cristales planos de hielo de agua de seis lados en la atmósfera de la Tierra", explica la agencia aerospacial.

Este círculo de colores se presenta por la combinación de bajas temperaturas en las capas altas de la atmósfera y la humedad de los mares. La agencia estadounidense asegura que estos suelen ser más frecuentes que los mismos arcoíris: "Creados por cristales de hielo orientados al azar en cirros altos y delgados, los halos circulares de 22 grados son visibles con mucha más frecuencia que los arcoíris", agregó.

La aparición de este "ornamento celeste" se puede observar con relativa frecuencia a lo largo de cualquier estación del año, aunque es más común observarlo en latitudes más altas. Si quieres observarlo directamente, deberás tener cuidado, pues podrías dañar tu vista.

Además de apreciarse en diversos puntos del Valle de México, se pudo observar en Morelos y sus alrededores, según internautas quienes no dudaron en subir imágenes del aro de colores en el cielo. Cabe mencionar que la creencia sobre una “relación” entre un halo solar y un sismo o desastre natural viene desde hace años, debido a que este fenómeno ha aparecido en zonas donde posteriormente se ha producido un temblor. No obstante, hasta la fecha, la ciencia no ha podido comprobar que este fenómeno sea un “aviso” para un posible movimiento telúrico.

