¿Qué es el karma en pareja y cómo calcularlo según la numerología?

¿Alguna vez te has preguntado si entre tú y tu pareja existe un karma que deban de pagar o resolver?, si esta pregunta ha llegado a tu mente tras algunos problemas, peleas e incluso al darse cuenta de algunos patrones constantes que parecieran no tener un fin, la respuesta a esta interrogante te interesa. Pues aunque todo pareciera ser algo sin ningún significado, es importante que también tomen en cuenta algunos trucos con los que podrán detectar si su relación sólo es para aprender de algo en específico o si por el contrario será la definitiva y duradera de por vida.

¿Cómo saber si tengo un karma pendiente con mi pareja?

Lo primero y más importante a tomar en cuenta al hablar del karma en pareja es que tengas en cuenta que todas las relaciones lo tienen y que para conocerlo o trabajar en él no siempre hay que ir con expertos, pues la numerología permite calcularlo desde casa y conocer su significado para que todo fluya de la mejor manera. Así que si quieres saber qué es lo que tú y tu ser amado tienen pendiente, lo mejor que puedes hacer es tomar nota y empezar a ver por su bienestar e incluso del vínculo a largo plazo.

Pero antes de enseñarte a calcular el número karmático que tienes tú y tu ser amado, así como la forma definitiva para tratarlo, es importante que sepas algunos detalles que harán más fácil la tarea. "El karma en la numerología representa las tareas pendientes o los retos que se van a presentar en esta vida y que tenemos que ajustar para que la energía fluya correctamente", dijo Dani García, mejor conocida en redes como Holistic by Dani.

Al trabajar en sus karmas, su relación podrá fluir. (Foto: Pexels)

De lo anterior también es fundamental comprender que el karma no viene del momento en el que se conocieron, sino de vidas pasadas y sobre ello la experta en numerología aclara que, "en esta vida la persona con la que te encuentras, no es la primera vida que están juntos". Ante ello no resulta sorpresa que se vengan arrastrando cosas que ya se vivieron en otro tiempo y que quedaron pendientes, mismas que hay que resolver en el ahora.

¿Cómo calcular el karma que tengo con mi pareja?

Luego de aceptar que tienen cosas de vidas pasadas por trabajar es muy importante que calcules el número que tú y tu pareja tienen para así hacer más próspera su relación. Lo único que tienes que hacer es tomar el mes de nacimiento de ambas partes, sumarlo y encontrar el karma que tienen pendiente por resolver, pero antes de que lo hagas es importante aclarar que los números maestros (11 o 22) aquí no cuentan y que habrá que obtener un resultado de una sola cifra.

Por ejemplo, la experta expone el caso de un cumpleaños en agosto y otro en noviembre, de estos hay que sumar el 8 con el 11, pero como este segundo número es de dos cifras, primero se tiene que reducir a 1+1=2 y, por lo tanto 8+2=10; mismo que se reduce a 1. Cabe destacar que para calcular el karma en pareja sólo se cuenta del uno al nueve. Una vez que tengas el resultado, presta atención al significado y comienza a trabajar en el bien de tu relación.

Algunas parejas vienen a aprender de cuestiones económicas. (Foto: Pexels)

¿Qué significa el karma 1 con mi pareja?

"Vienen a aprender sobre el desapego, la independencia y el empoderamiento. Vienen a apoyarse en sus metas personales", explica Dani García sobre el karma 1.

Qué tengo que trabajar con mi novio si tengo karma 2

De acuerdo con la experta en numerología, "vienen a aprender a tener relaciones saludables, a tener confianza, el desapego emocional y la empatía".

Karma 3, cuál es su significado en pareja

Si el resultado de la suma de los meses de nacimiento entre tú y tu pareja es 3, este será su karma y sobre ello debes de saber que "vienen a aprender a comunicarse y a no sabotear su felicidad".

Cuál es el significado del karma 4 en pareja

Para García, el karma 4 en pareja se debe de entender como los que "vienen a trabajar la estabilidad, vienen a conseguir sus metas, ser perseverantes y comprometidos".

¿Tú y tu pareja están trabajando la estabilidad? (Foto: Pexels)

¿Qué significa el karma 5 con mi pareja?

En la numerología el karma 5 se debe de ver como aquellas parejas que tendrán que trabajar en la "responsabilidad afectiva y ponerse en el lugar de la otra persona, a tomarse en serio el compromiso de la relación".

¿Qué significa tener karma 6 con mi pareja?

"Vienen a trabajar el amor propio, no tolerar tantas cosas 'por tener paz' porque eso los lleva a relaciones tormentosas", indica la experta y tiktoker.

¿Cuál es el significado del karma 7 en pareja?

Por otro lado, quienes llegaron a este resultado tienen que saber que "vienen a conectar con la parte espiritual, a enseñarse y desarrollarse personalmente".

¿Qué tengo que trabajar si tengo karma 8 con mi pareja?

"Vienen a trabajar la parte económica. A desarrollar su liderazgo y luchar por sus más grandes sueños", indica la experta en numerología.

¿Qué significa tener karma 9 con mi pareja?

Finalmente, para Dani García el último de los karmas es de parejas que "vienen a ayudarse desinteresadamente, apoyarse y darse sus mejores palabras para sanar".