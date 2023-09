Este es el signo del horóscopo chino más feliz y afortunado, que todos quieren tener cerca

El horóscopo chino es uno de los más antiguos dentro del mundo de la astrología y es que los astrónomos chinos, le asignaron a los cinco planetas, los cinco elementos de la naturaleza que son Madera, Metal, Agua-Aire, Tierra y Fuego. En cuanto a los planetas, gracias a su posición, al igual que el sol, la luna o cualquier otro cuerpo celeste, se podrá determinar el futuro de las personas. Los signos, son en total doce y se encuentran representados por animales.

La astrología oriental tiene enormes diferencias con la astrología occidental y una de ellas es que los signos se van a asignar de acuerdo al año de nacimiento y no por el día o mes en el que han nacido, más allá que entren en vigencia cada doce años, por lo que el 2023 está regido por Conejo. Otro aspecto a destacar son las constelaciones, que no son las mismas. Gracias a los signos, las personas podrás conocer aspectos relevantes de la personalidad, la forma de pensar o de conocer en qué ámbitos tendrá suerte o no.

Los signos del horóscopo chino. Fuente archivo

El signo que es muy feliz

En esta ocasión, vamos a destacar al signo que se caracteriza por ser el más feliz y sonriente de todos, donde todo le saldrá de la mejor manera y podrán tener días de prosperidad y éxito. El signo que reúne todas estas características es Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031) donde lo fundamental pasará porque tienen una gran alegría y viven el día con mucha energía, donde no le dan importancia a las cosas malas.

Otra característica de este signo del horóscopo chino es que encuentran la felicidad en momentos muy simples, donde no hacen faltan grades lujos para estar feliz. Algo que les encanta es poder disfrutar de las comidas con sus seres queridos o con sus parejas. A su vez, no son para nada egoístas.

Cerdo es muy feliz y sonriente. Fuente archivo

Pero, no hay que dejar de lado a otro signo del horóscopo chino que tendrá la posibilidad de tener mucho éxito y felicidad es Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) en donde lo que hay que destacar de estas personas es que pueden encontrar armonía en cualquier ámbito, que los hará encontrar la paz. Por último, son muy creativos e inteligentes.

