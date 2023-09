Cuatro creadores mexicanos cruzan fronteras en el mundo del diseño

CARLOS PINEDA

El diseñador originario de Colima se ha destacado por conquistar la industria de la moda a través de sus diseños que nos evocan a la cultura mexicana de una manera elegante, femenina y contemporánea. Carlos desde pequeño sabía que lo suyo era la creatividad, “me encantaba no sólo la moda, sino el arte, la pintura, modelado de arcilla, estaba fascinado por crear; los colores, cómo combinar uno y otro”, recordó.

Esta temporada de New York Fashion Week el diseñador estuvo presente con una colección inspirada en la naturaleza, “la inspiración siempre parte de ella, pero esta vez me fui por otra línea. Siempre me inspiro en estampados florales, tonos muy vivos, y esta ocasión quise inspirarme en la naturaleza muerta, en la belleza que tienen las flores al momento de la descomposición. Es algo mucho más limpio en detalles, sin dejar el drama en cuanto a volumen, marcando siempre la cintura. Creo que fue una evolución importante para mí como diseñador”, comentó.

Asimismo, Carlos nos compartió que para él la moda mexicana cada vez es más fuerte internacionalmente. “Creo que hace algunos años de repente nos faltaba identidad. Ahora ya vemos a uno que otro diseñador que estamos tratando de hacer lo imposible por generarla, y creo que vamos por buen camino”, a lo que añadió que para él esta industria se encuentra en una metamorfosis, “un nacimiento, ya no vemos cosas demasiado simples, veo una propuesta y es lo que más me gusta”.

HA DICHO

“Estoy comprometido en hacer algo diferente, algo fuerte, que nos destaque como país”.

Carlos Pineda. Foto: Guillermo Adame

ALERSUNDI

Alejandra Lersundi es la diseñadora detrás de esta marca mexicana originaria de Tampico. Desde pequeña se inclinó a crear y hoy su firma está cumpliendo 15 años. Se ha convertido en una de las favoritas de diversas celebridades, y ha estado presente en el NYFW, y esta temporada no fue la excepción.

“Fue toda una experiencia porque ya había ido dos veces anteriores, pero había sido un formato distinto, ahora sí fue una pasarela. El participar en un evento que está hecho en una ciudad como Nueva York, que ya es difícil llegar ahí, el hacerme partícipe de eso y poder exponer mis diseños fue una experiencia muy especial. Es algo que yo había visualizado, y de la manera más cliché, soñado en algún día llegar, y pues me tardé 15 años, pero por fin se logró”, a lo añadió es un trabajo muy duro hasta llegar a este momento, “fueron meses de preparar, de pensar, de crear, logística y demás. Al final, lo que tú quieres presentar es algo que esté a la altura de otros diseñadores reconocidos mundialmente, posicionar la marca y vender, porque lo que queremos es hacer un negocio del arte que hacemos”, comentó la diseñadora.

Alejandra se inspiró para esta reciente colección en lo que es la mujer Alersundi: “Cuando la diseñe pensaba en mis clientas que son mis musas realmente, en todas las mujeres que me han ayudado en todo este tiempo, de alguna u otra manera me han inspirado a hacer la marca. The 15th Collection es llegar ahí y resumirlo en todo lo que ha sido la marca hasta ahorita”.

HA DICHO

“Amo México y quiero hacer todavía más grande este ruido que se está haciendo acerca de la moda mexicana”.

Alersundi. Foto: Cortesía

MONTSERRAT MESSEGUER

Siempre estuvo rodeada de moda al lado de su mamá la diseñadora Lydia Lavín por lo que desde muy pequeña supo que su pasión estaba ahí, “no creo que me haya cuestionado otra cosa”, aseguró.

No hay duda de que la moda nacional está cautivando aquí y en otras partes del mundo, a lo que la diseñadora menciona es parte del legado de quienes han trabajado por varios años, “creo que ahora sí podemos ser marcas fuertes desde aquí y para todo el mundo, es desafiante, pero sí creo que el público nacional está mucho más sensibilizado y aunque hay prácticas todavía de regatear o cositas del estilo, pues ahí vamos. Y creo que el interés también internacional sobre los creativos mexicanos ha incentivado que sea importante y que se consuma lo que hacemos aquí”, aseveró. Su firma se caracteriza por llevar la cultura mexicana de manera contemporánea, y por supuesto, su sello son las botas vaqueras, las cuales hemos visto en celebridades como Dua Lipa y Emily Ratajkowski, “es una experiencia muy surreal, nunca lo pensé, pero por supuesto que lo deseaba, es muy poderoso sentir que desde Ciudad de México puedes lograr tener exposición internacional”, comentó.

Asimismo, agregó que el camino sigue siendo complicado y retador por diversos factores, “las mujeres, lamentablemente, sí vivimos un sesgo a la hora de ser tomadas en serio. Por ejemplo, en una industria tan masculina como es la bota vaquera, sí me ha sido muy difícil lograr que el empresario vea un potencial en esta marca nacional”.

HA DICHO

“Me da muchísimo orgullo que mi marca pueda llegar a celebridades y medios internacionales".

Montserrat Messeguer Foto: Cortesía

BENITO SANTOS

Nacido en Jalisco, el diseñador ha sido parte de la industria de la moda por 15 años, cautivando a celebridades y presentando sus creaciones internacionalmente.

Esta temporada vimos "Rosa Mexicano" en el NYFW, " estoy muy agradecido de haber presentado mi propuesta creativa una vez más. Mi colección se desfiló en el rooftop del Rockefeller Center, un ícono de la Quinta Avenida, y el hilo conductor fue el color, un tono vivo que me encanta, en un total de 22 looks de gala. Fue una experiencia inolvidable", compartió y aseguró que, "México está de moda. Los ojos del mundo están puestos en nuestro país y es nuestra responsabilidad como creativos representar dignamente nuestra cultura. Nuestras creaciones deben de exponer nuestro arte y folclor". A lo que añadió es importante que los consumidores mexicanos le demos el valor que merece a la moda hecha en nuestro país.

"Es todo un reto reinventarte y mantenerte vigente sin dejar de ser fiel a tu propio estilo y estética", comentó Benito sobre estos años de carrera y actualmente define a su firma como "moda mexicana consolidada y madura. Definitivamente los vestidos de gala y novias han sido el eje central, aún así estoy orgulloso de haber podido expandirme a nuevos nichos como lo son la sastrería, home y próximamente belleza", comentó.

Su siguiente sueño por cumplir es: "Globalizar mi firma, generar un conocimiento de marca para expandirme a nuevos mercados", finalizó el diseñador.

HA DICHO

“Es un sentimiento muy satisfactorio ver cómo otras culturas aprecian y respetan nuestra esencia".

Benito Santos Foto: Cortesía

Por Ailedd Menduet

Fotos Alersundi, Benito Santos y Montserrat Messeguer: Cortesía/Foto Carlos Pineda: Guillermo Adame

MAAZ