TikTok y el "momento medias de abejitas": nueva tendencia viral en la red social

En TikTok, todo o casi todo se vuelve viral. Por estos días, una nueva tendencia se ha apoderado de la red social china y se trata del ‘momento medias de abejita’. Sí, así como lo lees, este nuevo viral está haciendo llorar a miles de usuarios y muchos están pidiendo ser protagonistas de este trend.

Desde hace unos días, se han viralizado cientos de videos de personas que están siendo sorprendidas con regalos que siempre habían deseado tener y esto los está llevando hasta las lágrimas. Sin duda, son momentos muy emotivos, pero muchos usuarios se han comenzado a preguntar, ¿de dónde nació este trend de TikTok?

El origen del momento medias de abejita

El momento “medias de abejita’ es vinculado con una emotiva escena de la película “Yo antes de ti” que se estrenó en 2016. Esta trama protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin se ha vuelto muy popular por este precioso momento que te voy a contar ahora.

"Yo antes de ti" se estrenó en 2016. | Crédito: Warner Bros.

En la película hay una escena donde el personaje ‘Louisa Clark’ le cuenta a ‘William Traynor’, que en su infancia, su objeto más preciado eran unas “medias de abejita” que sus papás le habían regalado. Sin embargo, al crecer, aunque quería seguir usándolas, ya era imposible, pues dejaron de quedarle.

Louisa Clark mostró su molestia por lo absurdo que era que los adultos no pudieran usar unas “medias de abejita”. Pero lo que ella no sabía es que ‘William’ tomó muy en serio su comentario, así que en el día de su cumpleaños, él no dudo en sorprenderla con sus anheladas “medias de abejita".

Es así que esta emotiva escena se ha convertido en una justificación perfecta para que miles de personas decidan regalarle el “momento, medias de abejita” a sus personas favoritas. Si aún no has visto ningún video, aquí te comparto algunos para que disfrutes del momento y también llores.

Videos TikTok momento medias de abejita

Sigue leyendo:

Así puedes comprar maquillaje, ropa, objetos y más en TikTok Shop

Llaman "flojo" e "inmaduro" a Nicolás, hijo de Erika Buenfil, por no parar de quejarse: VIDEO