VIDEO: mujer descubre infidelidad y la amante huye escondida en una caja de cartón

Descubrir una infidelidad puede llegar a ser sumamente doloroso para la persona traicionada por su cónyuge. Expertos en la salud mental han referido que incluso puede ser un evento traumático y un proceso difícil de superar, según cada persona. Algunos aseguran que en ocasiones las víctimas "salen de sí", diciendo o cometiendo actos que no harían en su sano juicio, mientras que las o los terceros en discordia huyen despavoridos ante las posibles consecuencias.

Una infidelidad más quedó registrada en video, mismo que ya se hizo viral en cada plataforma de redes sociales. Se trata de una escena que parece sacada de una película de comedia, incluso algunos internautas aseguran que los hechos son falsos y que todo fue tramado para ganar seguidores y "likes" en la red. Se desconoce si fue actuado, pero lo cierto es que el clip le da dado la vuelta al internet por lo insólito que es.

La esposa llegó a casa con una furia incontrolable. Foto: captura de pantalla

Mujer descubre infidelidad de su pareja

Aparentemente, los hechos ocurrieron en algún lugar de Sudamérica. En la grabación se puede ver a una mujer enojada llegando a una casa, tras especular que su pareja le estaba siendo infiel con otra mujer en ese momento. Tenía razón. Al llegar al hogar, la víctima de la traición grita y golpea la puerta múltiples veces. De un momento a otro su esposo se asoma y cuando su pareja logra entrar a la vivienda, la amante sale por el balcón en paños menores.

De inmediato, la tercera en discordia baja por el balcón en paños menores con la ayuda de los vecinos de la colonia que presenciaron los hechos. De un momento a otro se esconde debajo de una caja de cartón que se encontraba tirada en la calle e intenta huir estando dentro de ella. No obstante, en ese momento la esposa del hombre sale del domicilio y la descubre.

Los vecinos ayudaron a la amante a bajar por el balcón. Foto: captura de pantalla

La amante bota la caja y comienza a correr a toda velocidad para no ser alcanzada. Hasta el momento, se desconoce si la mujer furiosa logró atraparla. Diversos mensajes circularon en la caja de comentarios de la publicación, entre los que se encuentran: “Querido Hollywood es hora de que aprendas, joyas como estas no nacen todos los días, esta peli va a estar nominada mínimo al globo de oro y al Óscar por mejor pequeña película”, "El mejor corto que he visto en mi vida", "Demasiado cine".

SIGUE LEYENDO

VIDEO: mujer fingió robo y desató intensa persecución policiaca para atrapar a su esposo infiel

VIDEO: sorprendió a su pareja con otro hombre e invitó a sus vecinos a presenciar la infidelidad