Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 15 al 17 de septiembre, predicciones de salud, dinero y amor

Septiembre es un mes que se ha pasado muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos ya estamos a la mitad del mes y viene la Luna Nueva este día 15, con ella llegan oportunidades de renovación y cambio para todos los signos del zodiaco. La astróloga cubana Mhoni Vidente nos ha dicho en sus predicciones que es tiempo de cerrar el pasado para así aprovechar al máximo las oportunidades que nos trae la vida en salud, dinero y amor para los signos del zodiaco.

ARIES

Este fin de semana, Aries, disfrutarás de tiempo de calidad con tus seres queridos, lo que te llenará de energía positiva. Además, estarás en una fase de atracción amorosa, lo que podría llevar a encuentros apasionados. El 15 de septiembre, estarás ocupado con reuniones de trabajo y la firma de proyectos. También es un buen momento para probar tu suerte, especialmente con los números 04 y 50. Viste con colores rojo y blanco para aumentar las energías positivas.

Tu interés en tu apariencia personal te llevará a comprar ropa y cambiar tu look. Sin embargo, ten cuidado con problemas gastrointestinales; evita el exceso de harina y alimentos picantes. El sábado, podrías participar en un curso de superación personal o aprender un idioma. El domingo será ideal para pasar tiempo con amigos, así que intenta dejar a un lado los celos y las discusiones en tu relación de pareja y disfruta del momento.

TAURO

Hoy es un día de crecimiento espiritual para Tauro, ya que tu conexión con lo místico te brindará una gran fuerza interior. Aprovecha este 16 de septiembre para encender una vela roja y hacer una petición a tu ángel de la guarda, ya que es probable que se cumpla. Sin embargo, debes tener cuidado con tu temperamento y tu tendencia a involucrarte en relaciones múltiples, lo que podría complicar tu relación de pareja.

Es posible que tengas trabajo adicional durante el fin de semana. Un antiguo amor podría invitarte a salir el sábado. Evita confiar en personas recién conocidas, especialmente en asuntos financieros. Los números de la suerte para el domingo son 02 y 39, y el color amarillo puede ser beneficioso.

GÉMINIS

Géminis, te esperan tres días de buena suerte y una oportunidad para reinventarte en el amor. Tu signo disfruta de las relaciones y es el momento de vivir la pasión, especialmente con alguien de un signo de fuego. Considera pagar tus deudas de tarjeta para evitar problemas financieros en el futuro.

Guarda tus problemas para ti, ya que no todos desean tu éxito. Mantén un perfil discreto. Además, es probable que realices trámites relacionados con un viaje o una visita a familiares en el extranjero. Tu carisma te llevará a recibir invitaciones a diversas reuniones.

El domingo, aprovecha para salir y tomar aire fresco, lo que multiplicará tu energía positiva. Como Géminis, enfrentar retos importantes es parte de tu destino, así que no los evites. Puedes esperar un golpe de suerte el 16 de septiembre con los números 04 y 31, pero cuida la salud de tu riñón o hígado.

CÁNCER

Cáncer, hoy te sentirás muy positivo y con una buena disposición para avanzar. Tu signo siempre se esfuerza por destacar en todo, especialmente en el trabajo, por lo que considera tomar un curso o especializarte en tu carrera universitaria.

Es posible que recibas una invitación para un viaje y tomar unos días de descanso. Si acabas de conocer a tu pareja, no te enamores demasiado rápido; la confianza se construye con el tiempo, así que ve con calma. Escucha los consejos de tus padres, ya que siempre desean lo mejor para ti. También es un buen momento para arreglar tu casa y comprar muebles.

Cuida tu salud, especialmente de la gastritis, que es tu punto débil. Evita el exceso de alcohol y alimentos picantes. No prestes dinero a menos que estés seguro, aprende a decir que no. El domingo te espera un golpe de suerte con los números 04 y 17. Recuerda que la honestidad es fundamental, ya que la verdad siempre sale a la luz.

LEO

Leo, estás experimentando un período de abundancia y bienestar en tu vida. El sábado 16 de septiembre será particularmente afortunado para tu signo, especialmente con tu número mágico, el 13. Aprovecha este viernes para cerrar proyectos pendientes y, si tienes planes de vender un automóvil o una casa, todo saldrá sin problemas. También es posible que recibas dinero inesperado por un trabajo extra.

En el ámbito del amor, estarás rodeado de nuevas oportunidades, ya que eres conocido como el conquistador del Zodiaco. Sin embargo, ten cuidado con la traición de supuestos amigos o compañeros de trabajo, y evita compartir demasiados detalles personales. Un regalo inesperado te espera. No te involucres en discusiones con tu ex pareja; es mejor dejar esa relación en el pasado. El domingo, podrías ganar un premio en la lotería con los números 03 y 51. No te preocupes por la opinión de los demás y sigue siendo original en tu vida.

VIRGO

Virgo, este viernes será de suerte para tu signo. Este mes estás rodeado de energías positivas que impulsan tu fuerza interior para superar cualquier problema o situación complicada. Se te aconseja encender una vela roja este viernes y hacer una petición, ya que se cumplirá en menos de trece días.

El sábado, tendrás una fiesta con amigos y familiares. Si un amor del pasado te busca para volver, es importante cerrar ese capítulo y evitar relaciones tóxicas. Presta atención al insomnio y cuida tu salud.

Evita el exceso de alcohol o comidas picantes. El domingo, reflexionarás sobre tu futuro y podrías planear un negocio. Tus números de la suerte son 08 y 29, y el dinero llegará por diversos medios. Viste de blanco para multiplicar tu suerte.

LIBRA

Libra, tendrás trabajo adicional este fin de semana y resolverás la venta de una propiedad familiar, ya que tu signo es considerado el pilar de su hogar. Te sentirás seguro y definirás tus metas en la vida, lo que te lleva a pensar en formalizar tu relación.

El 17 de septiembre, aprovecha para encender una vela blanca y pedirle a tu ángel de la guarda lo que necesitas, ya que la fuerza espiritual estará presente en tu vida ese día. Puedes ponerte al día con algunos pagos, pero recuerda la importancia del ahorro para evitar futuros problemas financieros.

Es posible que tengas una discusión con un familiar este fin de semana, pero trata de no tomarlo demasiado en serio y deja que las cosas fluyan, especialmente durante las festividades. Comprar ropa y zapatillas para hacer ejercicio podría estar en tus planes. Tus números de la suerte para el domingo son 05 y 19.

ESCORPIO

Escorpio, el viernes 15 de septiembre llega con buenas noticias y oportunidades para cerrar proyectos de trabajo. El número 17 tiene un fuerte influjo en tu vida laboral y administrativa, así que considera hacer los cambios necesarios en tu entorno profesional. Este día, pon un poco de perfume y pide ayuda a tu ángel guardián para obtener lo que necesitas.

Cuida tu salud, especialmente la garganta y los pulmones; si tienes problemas, consulta a tu médico. Puedes recibir una invitación a una boda próximamente. Trata de superar los celos en tu relación amorosa y confía más en tu pareja. Prepara tu casa para una reunión el domingo, ya que eres conocido por ser el "fiestero" del Zodiaco y disfrutas teniendo a tus amigos cerca.

Es posible que resuelvas una deuda. Tus números de la suerte son 04 y 71. Si estás soltero, podrías tener una aventura amorosa, aunque no necesariamente se convertirá en algo formal.

SAGITARIO

Sagitario, este viernes te sonríe la suerte en los juegos de azar y la lotería. Juega con los números 06 y 25, y utiliza los colores blanco y rojo para atraer la abundancia. En el ámbito laboral, asistirás a reuniones para discutir nuevos proyectos de la empresa. Además, realizarás pagos en tu tarjeta de crédito y tomarás la decisión de empezar a ahorrar.

Podrían pedirte prestado, posiblemente un amigo, pero considera decir que no para no interferir con tu buena suerte. Evita peleas innecesarias con tu pareja y deja atrás el pasado para disfrutar plenamente de la relación. Si estás soltero, conocerás a personas muy compatibles para iniciar una relación apasionada. Para los casados, podría haber una sorpresa relacionada con un embarazo.

Considera un cambio en tu apariencia. Ten cuidado con las personas que invites a tu casa y trata de no ser demasiado confiado. Podrías recibir el regalo de una mascota y comprar una bicicleta para hacer ejercicio.

CAPRICORNIO

Capricornio, este viernes podrías asistir a una capacitación laboral o enfrentar un examen importante para obtener un ascenso. Dedica tiempo a tus estudios y actualízate en tu carrera universitaria. Un amor podría alejarse de ti; evita complicar demasiado tus relaciones personales.

Es posible que realices un viaje en compañía de tu familia. Te invitarán a salir de fiesta en estos días, pero procura no excederte con el alcohol y disfruta de manera saludable. El 16 de septiembre podría traerte buena suerte con los números 21 y 40, y viste colores claros para armonizar tu vida.

Celebrarás el cumpleaños de un familiar. Cuida tu espalda baja y riñones, bebe agua natural. Tu compatibilidad será con los signos de Aries, Géminis o Escorpio. Ahorra para tus pagos de colegiatura y presta atención a tus sueños, ya que podrías recibir un mensaje divino.

ACUARIO

Acuario, te sentirás renovado este viernes y con una actitud positiva para alcanzar el éxito en la vida. Estás en una etapa propicia para el crecimiento económico, por lo que te recomiendo encender una vela roja y pedir la protección de tu ángel de la guarda. Puedes considerar comprar ropa y cambiar tu look.

Ayudarás a un familiar con los pagos de su casa y demostrarás tu habilidad para organizar eventos sociales. El domingo será un día de grandes celebraciones para tu signo. Trata de moderar tu temperamento y no te enojes por situaciones simples, especialmente con tu pareja, ya que la vida es mejor cuando se vive en compañía.

Es posible que recibas un regalo inesperado. Asegúrate de arreglar tu automóvil y revisar las llantas si planeas un viaje. Tus números de la suerte para ganar el premio mayor son 06 y 15. Ten cuidado con un compañero de trabajo que habla mal de ti y evita involucrarte en problemas ajenos.

PISCIS

Piscis, el viernes 15 de septiembre te sonríe la suerte, ya que te encuentras en una de tus mejores épocas. Los astros están alineados a tu favor, y el número 7 tiene un gran influjo en tu vida. Como signo místico del Zodiaco, te recomiendo que apliques un poco de perfume antes de salir de casa y regales unas monedas a alguien necesitado, lo que atraerá la abundancia a tu vida.

Este sábado, celebrarás con tu familia y amigos, aunque debes tener cuidado con problemas relacionados con herencias o discusiones sobre dinero. También tendrás suerte en los juegos de azar y la lotería con tus números mágicos 06 y 39. Viste con colores rojo y azul para atraer la abundancia.

Comprende a tu pareja sentimental, ya que el apoyo mutuo es una de las razones por las que están juntos. Podrías considerar renovar tu teléfono celular.

