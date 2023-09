Maca Achaga protagoniza ´Mala Fortuna´ y esto es lo que debes saber de la serie

Recientemente la actriz Maca Achaga se convirtió en la protagonista de la serie “Mala Fortuna”, donde le da vida a Marie Claire, una joven que busca cambiar su identidad y usa este nuevo nombre, ya que realmente se llama Victoria. En este nuevo trabajo está acompañada del actor Jorge López, quien interpreta a un personaje con una historia similar a la de Maca, pues él también cambia su identidad.

Para conocer un poco más sobre “Mala Fortuna” y el personaje de Marie Claire, Maca asiste como invitada al podcast Guía del hater para platicar sobre su nuevo proyecto, su carrera y algunos aspectos de su vida privada.

Aquí te dejamos el episodio completo para que escuches la entrevista y conozcas todo lo que contó para Guía del Hater.

Maca describe esta serie como un producto de humor ácido, y sobre todo de conflictos familiares, además le parece que estas características le da un toque diferente a lo que usualmente se produce en Latinoamérica.

Maca en la premiere de ´Mala Fortuna´ Foto:primevideo

La trama principal de “Mala Fortuna” sigue la doble vida que está llevando el personaje, respecto a eso, ¿qué similitudes comparte con sus personajes?

A Marie Claire muy poco, pero a Victoria, en Victoria más.. conforme va pasando la serie, me parece que todos tenemos esta sensación de a veces pretender ser alguien, no necesariamente que no somos, pero como que no es el mismo filtro que tienes con tus papás… es divertido jugar a ser otra persona.