Chofer sorprende al mundo al llevar inusual pasajero en su auto: fue arrestado en Nebraska

Las carreteras son zonas poco seguras para el traslado de peatones o, incluso, de animales. Al ser una pista amplia y concurrida a altas velocidades, tienes que mantenerte alerta para no ser víctima de un accidente. Pero en este video viral, ocurrido en Nebraska, el peligro de ir por la carretera se tornó un poco curioso. Mejor, te dejo este video que dio la vuelta al mundo.

Toro Howdy trasladándose por la carretera | créditos: captura de Tik Tok.

En Estados Unidos, trascendió este hecho inédito, donde un hombre fue detenido por llevar un enorme toro en su vehículo, justo en el asiento del copiloto. Lo curioso fue que este gran animal cargaba consigo unos enormes cuernos. Los medios de comunicación locales ya han hecho eco de esta historia.

Toro Howdy detenido| créditos: captura de Tik Tok.

El conductor fue identificado como Lee Meyer, un jubilado que decidió dar una vuelta con su 'mascota', de nombre Howdy Doody. El toro iba de lo más tranquilo, con los cuernos atados al auto. Un hecho insólito; sin embargo, no sería la primera vez que Meyer saca a pasear a su toro.

Toro Howdy retirándose con su dueño | créditos: captura de Tik Tok.

Llamadas que delataron Howdy

Meyer y Howdy iban tranquilos por la carretera, pero no contaban que este paseo singular molestaría a los otros conductores, quienes delataron el pase de los dos amigos. Los policías confirmaron que se trataba de un ternero pequeño aún; por lo tanto, esto no es tan peligroso y salvó a Lee de la multa, aunque sí se le pidió que regrese a casa con el animal y no lo volviera a hacer.

Toro Howdy y Lee Meyer | créditos: captura de Tik Tok.

Sigue leyendo

Mercurio retrógrado: ¿Realidad o mito? Esto dice la ciencia sobre sus posibles influencias

¿De qué forma coges el bolígrafo? Tu respuesta revelará cómo eres en tus relaciones amorosas

Test de personalidad: dime para dónde gira el caballo y te diré tu edad mental