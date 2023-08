5 hermosas frases en ‘Crepúsculo’ de Stephenie Meyer que te darán una lección de vida y te impulsarán a lograr tus metas

No caben dudas de que Crepúsculo se convirtió en una de las novelas de vampiros más exitosas de todos los tiempos. La obra trascendió las fronteras de Estados Unidos y fue traducida a más de 35 idiomas. La cantidad de copias que se vendieron en distintas partes del mundo asciende a los 25 millones.

Stephenie Meyer pudo consagrarse como una de las escritoras más exitosas de la actualidad y fue la autora que consiguió más ventas entre los años 2008 y 2009 en Estados Unidos. Además de Crepúsculo, la productora de cine también lanzó tres obras más de la historia de amor entre Edward y Bella: Luna nueva (2006), Eclipse (2007) y Amanecer (2008).

Kristen Stewart y Robert Pattinson encarnaron a Bella y Edward en la historia de amor de vampiros. Fuente: Instagram @kristen.stewart190

Frases memorables de la novela Crepúsculo

“Me gusta la noche. Jamás veríamos las estrellas sin la oscuridad”

Esta es una de las líneas de la obra de la escritora estadounidense. La idea es una metáfora de la vida. Se pueden presentar muchos obstáculos y situaciones difíciles, que pueden sentirse como “momentos oscuros” y de dolor. Pero al aprender a transitarlos y ver el crecimiento personal, se pueden alcanzar los objetivos y lograr el bienestar.

Portada de la primera novela de Stephenie Meyer. Fuente: Pinterest

“A veces me preguntaba si veía las cosas igual que el resto del mundo. Tal vez la cabeza no me funcionara como es debido”. Esta frase hace alusión a la diversidad de opiniones, percepciones y puntos de vista que puede tener la gente. No todos vemos el mundo de la misma manera y no está mal. Lo importante es lograr consensos que apunten al bien común.

“Cuando la vida te ofrece un sueño que supera con creces cualquiera de tus expectativas, no es razonable lamentarse de su conclusión”.

Si has podido conseguir aquello que tanto has soñado, por lo que has luchado y te has esforzado, el resultado siempre debe sentirse como positivo. Quizás no es lo que esperabas, quizás se da en un momento que no te favorece, pero siempre la vida trata de hacernos comprender algo que necesitábamos incorporar.

“Pronunciaste mi nombre en sueños [...] Un sentimiento desconcertante y asombroso recorrió mi cuerpo. Y supe que no te podía ignorar por más tiempo”. Es otra de las líneas de la novela de vampiros de la autora de 49 años. El amor toca fibras profundas del alma y el corazón, a tal punto que muchas veces invocamos a nuestros seres queridos en sueños. Soñar con ellos es tenerlos presentes y nombrarlos es una manera de expresar cuánto significan en nuestras vidas.