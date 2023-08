Esposa de Checo Pérez presume lo grande que está su cuarto bebé a un mes de nacido: FOTO

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez y su esposa Carola Martínez se convirtieron en padres de su cuarto bebé y para celebrar con todos los seguidores que tienen en redes sociales y con la gente que los acompaña dieron a conocer la primera imagen de lo grande que está el niño a pocas semanas de que nació.

En la fotografía disponible desde la cuenta de Instagram de Carola, se ve el pequeño dormido en los brazos de alguien, también se aprecia que lleva un tierno ropón blanco y sobre la publicación, la pareja del piloto escribió unas breves, pero concisas palabras para su cuarto hijo: “Bebé hermoso”

La primera imagen del bebé. Captura de pantalla IG/carolamtz1

Hay que recordar que fue apenas en junio cuando la celebridad dio a conocer que su familia estaba por crecer, también a través de la red social de la camarita es donde subió una fotografía de su pancita de embarazo con la que recibió cientos de buenas vibras y felicitaciones por parte de su comunidad en Internet.

Se tiene conocimiento de que los enamorados ya tenían tres hijos: Sergio Jr. de 5 años, Carlota, de 3 años, y Emilio, de apenas un año, pero quisieron agrandar su felicidad con un cuarto bebé del que hasta el momento se desconoce el nombre que eligieron para él, pero se espera que lo informen en los próximos días.

Tienen 4 hijos.Captura de pantalla IG/carolamtz1

Checo Pérez y sus polémicas de divorcio

Cabe puntualizar que la noticia del cuarto hijo llegó a desmentir una serie de especulaciones y chismes sobre un presunto divorcio de Sergio Pérez y Carola, pero ellos no hicieron caso a todo lo que se menciona sobre su vida juntos, sino todo lo contrario cuando el piloto es cuestionado sobre algo al respecto lo toma de la mejor manera.

Las especulaciones de la ruptura amorosa se dieron tras el festejo en el que participó Sergio Pérez en Mónaco, pues aunque es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, no se salva de los chismes en donde aseguran que en una de las celebraciones el deportista le fue infiel a Carola, pero esto no fue verificado por ellos y lo que hacen es omitir lo que se dice y que no tenga que ver con su trabajo.

