Acertijo visual: sólo los que tienen vista de águila ven las 4 diferencias en la imagen en pocos segundos

Un nuevo acertijo visual se ha popularizado en la red y esta vez la protagonista es una especie de ave que habita ambientes húmedos, templados y tropicales. Si gustas de estimular tu mente en el tiempo libre, apuesta por este ejercicio de rápida resolución que potenciará las funciones de tu cerebro.

¿Puedes encontrar los elementos diferentes entre los tucanes?

La siguiente ilustración tiene de protagonistas a dos tucanes. Esta ave que contempla hasta 42 especies diferentes, suele tener un pico prominente y curvo, y un plumaje colorido y estridente. El animal es popular en el continente americano, encontrando varios ejemplares desde Argentina a México y prefiriendo las selvas húmedas y los bosques templados.

En la imagen que se presenta a continuación podrás ver dos ejemplares de esta ave. Pero si bien parecen idénticas, tienen pequeñas diferencias. El reto para el usuario será encontrarlas en menos de 7 segundos. ¿Cuál es tu mejor tiempo?

Encuentra las diferencias entre las aves. Fuente: Pinterest

Si has llegado hasta aquí, pueden haber sucedido dos cosas. La primera, que hayas encontrado las diferencias en el tiempo estipulado para el reto visual. En ese caso tienes las habilidades cognitivas potenciadas y tu cerebro responde de manera rápida a los estímulos.

La segunda, que no hayas podido encontrar los elementos distintos en menos de 7 segundos o que te hayas tardado más. Si has demorado un poco más, no está nada mal. El objetivo era que pusieras a prueba tus mecanismos cognitivos para estimular el cerebro.

Si no has podido identificar las diferencias, estas están en: