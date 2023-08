Grababan a una guapa joven y captan un impresionante accidente automovilístico

Los accidentes de auto se vuelven más frecuentes con la época de lluvias debido a que el piso se vuelve resbaloso o bien a los automovilistas se les dificulta ver el camino. En redes sociales hay varios videos de choques de vehículos, no obstante, ninguno es tan curioso como este, pues la persona estaba grabando a una joven atractiva que caminaba por la calle cuando de repente una motocicleta impactó con un choque que estaba intentando dar la vuelta.

Así fue como grabaron a una joven y terminaron captando un choque

La filmación empieza mostrando la calle, la cual se ve mojada debido a la intensa lluvia que se registró previamente. De repente aparece una joven portando un vestido corto en color verde y con estampado de flores. Todo parece indicar que la mujer no esperaba que cayera aquel diluvio, debido a que además de que viste un look de primavera, lleva sandalias, lo que no protege sus pies después de pasar un charco.

Al ver que alguien la está filmando, sonríe y pide que la dejen de grabar, sin embargo, es en ese momento cuando se ve al fondo un automóvil tratando de dar la vuelta hacia la derecha, no obstante, pasa una motocicleta manejando a una velocidad alta, así que se impacta con el cofre del carro y el conductor sale "volando" hacia la banqueta. El video se detiene en ese momento, dejando atónitos a los usuarios de redes sociales que se preguntan qué le pasó al joven.

El clip fue compartido en Twitter por el usuario Gonzalo, que tiene el arroba @SLP_Today, quien generó algunas reacciones por parte de los internautas, pues mientras varios comentarios hicieron alusión a que no se esperaban que concluyera de esa forma la grabación, otros más recordaron que nunca se debe sobrepasar por la derecha ni conducir a alta velocidad en las ciudades, pues pasan este tipo de accidentes.

Los usuarios aseguran que ambos tuvieron la culpa del choque TW @SLP_Today

El usuario compartió la publicación con la frase "¿Quién tuvo la culpa?", por lo que algunos de sus seguidores manifestaron que ambos, y otros hicieron alusión a que tal vez se distrajeron al ver a la guapa joven que caminaba por la banqueta. Hasta el momento se desconoce donde fueron captadas estas imágenes, pero se presume que pudo ser en San Luis Potosí, ciudad de la que es el internauta, tampoco se sabe la identidad de las personas que estuvieron involucradas en el incidente que ahora se está haciendo viral en la plataforma que ahora recibe el nombre de "X".