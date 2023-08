Papás estrellan un huevo en la cara de sus hijos: ¿qué hay detrás del nuevo reto viral de TikTok?

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares de los últimos años, en esta plataforma suelen compartirse todo tipo de videos, divertidos, de ciencia, informativos, curiosos, de suspenso y algunos más denominados como "trends" que son creador por usuarios de la aplicación y aunque algunas de estas tendencias se vuelven muy populares, otras generan una fuerte polémica, tal es el caso de este nuevo "reto" denominado "egg cracked challenge".

El reto de romper un huevo, como su nombre lo dice consiste en quebrar un huevo pero no de la manera tradicional, sino en la cabeza de un niño. De acuerdo con los cientos de videos que ya se han compartido en la red social, el reto consiste en que los padres tienen que llevar a sus hijos a la cocina y fingir que van a cocinar algo para después estrellar el huevo en su frente.

Algunos niños muestran desconcierto al ser golpeados en la frente | Foto: Captura

Reto de romper el huevo en la frente de un niño genera críticas

Este challenge que surgió en Estados Unidos se extendió a más lugares y poco a poco más padres de familia se unieron a la tendencia, y aunque para algunas personas hacer esta dinámica fue gracioso, para otras simplemente ha resultado ser una total falta de respeto hacia los niños.

En los clips que circulan en la red social, se puede observar cómo en su mayoría mamás comienzan a preparar un postre con sus hijos por lo que les dicen que la receta lleva huevos y en ese momento aprovechan para tomarlo y estrellarlo en la cabeza de sus niños y aunque hay algunos niños que se ríen y toman el momento como una broma, otros comienzan a llorar.

Después de que estrellan el huevo, algunos padres comienzan a reírse | Foto: Captura

Otros padres de familia fueron quienes comenzaron a pronunciarse en la misma red social, argumentando que este reto era violento e incluso los acusaban de maltratar a sus hijos al golpearlos con el huevo en la cabeza. Decenas de madres indignadas por la tendencia, pidieron que dejaran de unirse al "trend" que solo dañaba a los pequeños.

"¿Qué tiene de gracioso estrellar un huevo en la cabeza de un niño?"

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar en las grabaciones que circulan en la red social, y muchos usuarios pidieron a las madres que eliminaran estos videos de sus cuentas para dejar de viralizar el challenge y evitar que más personas se unieran al reto que según ellas vulnera la integridad de los menores.

Otros padres consideraron que esto es una forma de abuso infantil | Foto: Captura

Dicen que exageramos, pero un niño no es capaz de comprender que es una broma, eso incluso puede causarles un miedo y trauma a largo plazo", "A mi me dio risa cuando se lo hacen a los novios o esposos, porque hasta se ríen pero las caritas de los niños no da risa y su desconcierto", "Las risas duran un momento; el trauma, desconcierto y desconfianza, jamás", "Para esas madres tal vez sea insignificante, pero no sabes cuanto tiempo y como van a recordar ese día sus hijos", "¿Qué tiene de gracioso estrellar un huevo en la cabeza de un niño?", fueron algunos de los comentarios de internautas.

