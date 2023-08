Niño se queda sin pareja en su clausura y su madre baila con él, cautivó a todos con su atuendo: VIDEO

En medio de una típica clausura escolar en México, una madre de Michoacán, llamada Nancy Guzmán, acaparó las miradas de todos, pues en pleno bailable, su hijo salió sin pareja y se veía afligido por lo que ella se levantó a acompañarlo y con su carisma y su atuendo cautivó a muchos, todo esto quedó grabado y lo subió a su TikTok (@nancyguzmanhg), donde rápidamente se viralizó.

La joven madre no dudó ni un momento en colocarse al lado de su hijo y guiarse por los movimientos de él. Los gritos y los aplausos no se hicieron esperar. El vestido azul marino entallado de la madre destacó, al igual que la risa en su rostro. Este gesto conmovió a muchos.

Se armó un debate en redes

Este evento sucedió hace aproximadamente un mes y aunque también recibió críticas de personas que aseguraron que su elección de prendas no había sido adecuada para la ocasión, muchos aseguraron que ella está en su derecho de vestir como quiera y que no es un problema porque los menores, a diferencia de los adultos, no sexualizan las prendas de vestir.

“Mi bebé no ibas a bailar solo, para eso me tienes a mí, que siempre estaré para ti toda mi vida”, aseguró Nancy en el clip que se volvió viral, luego de eso, muchas le preguntaron dónde había conseguido su espectacular vestido y aseguró en otro TikTok que en SHEIN.

Se conviritó en influencer

La fama de la michoacana se ha disparado y ahora acumula más de 62 mil seguidores y más de 1.8 millones de likes en su cuenta de TikTok, en la cual ha comenzado a subir todo tipo de contenido, como sus mejores atuendos para el gym, salir o cualquier ocasión, su estilo de vida y hasta sus rutinas, con lo cual sus nuevos fans están muy contentos.

