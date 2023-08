Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 21 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 21 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, esta semana, tu energía ardiente podría llevarte a meterte en más problemas de los que puedes manejar. No todos están preparados para seguir tu ritmo frenético.

No te dejes mal influenciar por personas que te rodean pues podrían hacerte cambiar la manera de pensar sobre cierta persona que te interesa mucho.

Andarás bien arto o harta en tu trabajo pues sientes que ya no te llena y que se ha convertido en una rutina, busca mejores oportunidades y no sueltes lo que tienes hasta tener asegurado tu futuro.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, esta semana, podría ser un buen momento para escuchar las opiniones de los demás en lugar de aferrarte obstinadamente a tus propias ideas.

Tu billetera podría estar temblando, así que controla esos impulsos de compras. No todo lo que brilla es oro, cuando hay amor, confianza y responsabilidad cualquier relación puede funcionar.

Ten cuidado con traiciones pues estarán a la orden del día. Hay una amistad que siente interés sentimental por ti, pero tiene miedo de acercarse y ser rechazado o rechazada.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no te preocupes, no te juzgaré si sigues cambiando de opinión, pero podrías sorprenderte de lo mucho que puedes lograr si te centras.

Un viaje en puerta muy perro y la posibilidad de volver estudiar. Evento social se aproxima, posibilidades de faje con amistad. Un familiar se enfermará.

La vida es muy corta para quejarte o estar esperando a alguien que esta y no está, solo estorba y no da oportunidad a nuevos amores. Una situación familiar que se presentará fortalecerá más la relación de sangre.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, esta semana, tus emociones podrían estar en un torbellino, pero no dejes que te controlen. Tómate un tiempo para cuidar de ti mismo, pero no te escondas en tu caparazón durante demasiado tiempo.

La vida está afuera esperándote. Es el momento en que debes de soltar todo aquello que te ha afectado y hecho daño, deja de quejarte tanto y mejor pon las manos en la obra.

Noticias de dinero extra, se le cae el teatro a la pareja de una. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas opciones y tendrás hasta pa escoger.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, esta semana, podrías brillar aún más si compartes los reflectores con los demás en lugar de acapararlos. No todos están aquí para aplaudirte sin cesar.

Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Mucha suerte en juegos de azar.

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, ve por lo que quieres.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, esta semana, tu atención a los detalles es impresionante, pero no te pierdas en los minúsculos problemas y pierdas de vista el panorama general.

No todos tienen tus altos estándares, así que sé paciente con los demás. Y, por el amor de todo lo sagrado, no te tomes la crítica tan personal. Amores de una noche se visualizan y se arreglan pleitos con amistades.

Noticia inesperada por Whatsapp, SMS o llamada. Podría surgir el deseo carnal por una amistad, tendrás sueños húmedos con esa persona. Un cambio en lo laboral y noticia inesperada que podría ponerte triste.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, esta semana, trata de encontrar el punto medio entre complacer a los demás y cuidar de ti mismo.

La vida no siempre es justa, así que no te obsesiones con buscar la perfección en cada situación. El que busca encuentra y si sigues ahí buscando lo que ya sabes te llevarás grandes sorpresas.

Es momento de creer en quién eres e ir por eso que tanto quieres y deseas, quita cualquier obstáculo que no te permita avanzar, tienes el poder de lograr más de lo que te imaginas. Podrías ser víctima de una bufada por parte de tus amistades debido a cierto comportamiento que has tenido en últimas fechas.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, esta semana, podrías sentir la necesidad de controlar cada situación, pero recuerda que no siempre puedes tener el poder absoluto.

Deja que las cosas fluyan un poco y verás cómo las sorpresas pueden ser emocionantes. Además, trata de no desconfiar de todos a tu alrededor, no todos están conspirando en tu contra.

Deja de creer en promesas falsas y aplícate de una buena vez. Recibirás noticias de alguien muy especial de fueras. Te llegan amenazas que podrían desbalancear tu vida amorosa en caso de tener pareja

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu espíritu libre es inspirador, pero esta semana podría ser un buen momento para pensar antes de saltar a lo desconocido.

Las consecuencias podrían no ser tan emocionantes como la idea inicial. Y por favor, mantén esa lengua afilada bajo control, no todos aprecian tus comentarios directos.

Te viene la llegada de nuevas amistades y una faje ocasional con expareja. Mejoras en los dineros. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad..

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, esta semana, recuerda que también mereces un poco de diversión y relajación. No siempre tienes que cargar con el mundo entero en tus hombros.

Harán evento donde no serás requerido o requerida. Aprende a mantener la boca cerrada y no contar tus secretos a cualquier persona que conoces.

Cambios en sueños, tomarás nuevos caminos y nuevas oportunidades, te cansas rápido de no ver nada claro y eso pasa porque no eres constante en lo que quieres conseguir.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, Esta semana, podrías sentir la necesidad de rebelarte contra las normas, pero asegúrate de elegir tus batallas sabiamente.

Es momento de que busques en que invertir tu tiempo pues te has ocupado de tonterías que sabes que no te dejan nada de provecho. Amistad te contará sobre un error que cometió.

Hay días en que quisieras volver al pasado para ser feliz, recuerda que eso quedará en tu memoria y siempre es bueno recordar esos bellos momentos, pero jamás depender tanto de ellos...

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, esta semana, trata de establecer límites para proteger tu energía. Además, deja de idealizar tanto a las personas, nadie es perfecto y eso está bien.

Expareja seguirá fregándote y dándote lata, ya cierra ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren.

Empezarás a ver la mendiga luz en tu camino, pero lleva las cosas con calma no apresures nada y deja que el tiempo y la vida te sorprendas, has estado metido en muchos rollos que no te corresponden por querer ayudar a miembros de tu familia y al final tu eres quien lleva las consecuencias..

