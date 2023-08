Test de personalidad: dime qué observas primero y te diré si has superado un momento difícil en tu vida

Lograr identificar nuestras virtudes y fortalezas siempre nos hará dar lo mejor de nosotros mismos para relacionarnos con los demás. Pero reconocer errores y situaciones difíciles también nos ayudará a crecer personalmente.

En este sentido, se han popularizado varias herramientas de autoconocimiento. Una de ellas es el test de personalidad, que puede ser desarrollado a través de preguntas, símbolos o imágenes. En esta oportunidad, podrás observar una ilustración y detectar figuras.

Observa la imagen y elige una figura. Luego busca el significado en tu vida. Fuente: Pinterest

¿Cuál ha sido la figura que ha llamado primero tu atención?

La figura de una gran calavera

Si esta forma ha sido la primera que has detectado, entonces has experimentado situaciones de mucho dolor y te has sabido reponer para salir adelante. Cuentas con una capacidad de resiliencia admirable y a pesar de las pérdidas que has tenido, sigues apostando a la búsqueda de la felicidad.

La niña sentada

Ver esta persona primero en la imagen hace alusión a una etapa particular de la vida, que a veces puede ser transitada con ciertos traumas: la infancia. Eres alguien a quien han dañado las discriminaciones o las palabras hirientes. Tu autoestima y estado de ánimo suele ser inestable. Sin embargo, tienes un gran corazón para relacionarte con los demás.

Si has puesto atención en la niña sentada, entonces todavía tienes presente algunas traumas de tu infancia. Fuente: pinterest

La fresa central

Detectar primero esta fruta, hace referencia a momentos difíciles vividos en pareja. Tus relaciones amorosas han sido complicadas, pero has sabido aprender de los errores. Pese a estas experiencias, sigues creyendo en el amor y en la existencia de alguien que pueda conectar a nivel emocional contigo.

La mariposa suspendida en el aire

Ver este insecto habla de personas que son alegres y optimistas. A pesar de los obstáculos que les ha presentado la vida, estos individuos han podido seguir adelante e inspirar a los demás. Si has visto en primer lugar la mariposa, entonces amas la libertad y el respeto personal ante todo.

Los árboles de hojas moradas

Apreciar en primer lugar estos ejemplares, hace referencia a personas que han experimentado un fuerte arraigo a sus tradiciones familiares. Esto ha sido perjudicial a la hora de aprender a relacionarse con gente diferente en cuanto a la manera de ser y pensar. Tu carácter es temperamental y debes tratar de ser más flexible.