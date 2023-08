La novia de Alejandro Fernández da cátedra de estilo a sus 32 años

La guapa novia de Alejandro Fernández, Karla Laveaga derrocha estilo y da cátedra de moda en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte parte de su día a día sobre todo durante sus viajes, donde aprovecha para usar sus mejores looks, los cuales en su mayoría son de prestigiosas marcas.

A través de su cuenta de su perfil, la tapatía de 33 años, viste prendas de lujosas firmas como Gucci, Louis Vuitton y Prada. Laveaga sabe perfectamente cómo combinar sus looks acorde con su estatura y figura y no se limita en usar todo tipo de outfits, desde arriesgados, reservados, atrevidos y sofisticados.

3 looks de Karla Laveaga con los que impone moda

Durante su viaje por Madrid, donde estuvo acompañada del menor de los Fernández, usó una pieza que definitivamente se convirtió en la favorita de sus seguidores, pues en cuestión de unos minutos alcanzó más de 15 mil 'me gusta'. La modelo llevó un diminuto vestido rojo con un pronunciado escote 'halter strap' con el que levantó suspiros y para combinarlo, llevó unas plataformas rojas con acabado satín.

El escote halter strap le dio una fabulosa vista al frente | Foto: Instagram @karlaveaga

A la joven se le ha visto constantemente en las presentaciones de su novio, en esta ocasión eligió el outfit perfecto para la Plaza de Toros México. Aquí decidió llevar una bermuda GUCCI, con una camiseta oversize color blanco ideal para ese tipo de eventos, donde no necesita algo sofisticado pero sí conservador, a su vez le agregó un bolso plateado y llevó su larga cabellera suelta.

Desde la Plaza de Toros, escogió el outfit ideal para un concierto de su novio | Foto: Instagram @karlaveaga

Finalmente, desde Tailanda, donde compartió unos días de vacaciones con "El Potrillo", llevó los más espe4ctaculares looks, algunos cómodos y otros elegantes, pero no perdió el estilo en ninguna ocasión y como es costumbre en ella, llevó los accesorios y prendas más lujosas y chic. En este look, usó un top PRADA escote en V y un shor de mezclilla, pero el toque que resaltó fue un bolso de la misma marca.

Como ya es costumbre en ella combina sus outfits con bolsos de prestigiosas marcas | Foto: Instagram @karlaveaga

