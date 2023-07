La película poco conocida de Jennifer Aniston que desafió estándares en los 90

"El Objeto de Mi Afecto" (The Object of My Affection) es una cinta poco conocida, protagonizada por Jennifer Aniston y Paul Rudd que desafió estándares en los 90 al abordar temas como la homosexualidad y la diversidad familiar, algo de lo que era muy poco usual que se proyectara en el cine de ese momento.

La película, que se estrenó en 1997 es una comedia romántica aunque fuera de los parámetros habituales de aquella década. La producción audiovisual se basa en la vida de Nina (Jennifer Aniston), una joven residente de Brooklyn que es trabajadora social y George (Paul Rudd) un maestro de primaria. Por asares del destino ambos terminan viviendo juntos, lo que hace que desarrollen una fuerte amistad.

Tras la inesperada ruptura de George un joven abiertamente gay, Nina le ofrece rentarle una habitación del piso en el que vive, por lo que acepta, sin imaginarse que su vida estaría a punto de cambiar, pues ambos comienzan a relacionarse de manera muy cercana, primero acuden a clases de baile juntos y poco a poco su relación se va haciendo más estrecha.

Nina le propone formar una familia

Pero todo cambia cuando Nina se entera que está esperando un bebé de su novio, con quien no desea formar una familia, sin embargo, esto la animará a pedirle a George, quien se ha convertido en su confidente, a que críe con ella a su hija. La noticia es inesperada para el joven maestro, pero después de pensarlo accede a vivir esta aventura con ella, mientras que el padre de la criatura queda fuera de la crianza después de un conflicto con la madre.

Al paso de los días, los sentimientos de Nina se transforman en más que amistad y comienza a enamorarse de él, mientras que George también se siente atraído, pero sabe que no desea relacionarse con mujeres. El amor de ella comenzará a desatar celos y desesperación por él, pero las circunstancias obligan a Nina a frenar lo que siente por George, pues a mitad del embarazo, él se enamora de otro hombre y tiene que contárselo a la joven.

Nina se da cuenta que sus sentimientos de amistad hacia George se están transformando y ahora está enamorada de él | Foto: Captura de video

Tras una fuerte discusión después de saberse la verdad, Nina no tiene más que alejarse de la vida de George, pues le ha dejado claro que no está enamorado de ella y quiere formar su vida junto a un hombre, sin embargo, él le pide que no lo aleje de la crianza de la bebé, pues se ha encariñado durante el embarazo y desea permanecer cerca. Así, finalmente construyen una familia multinuclear en la que Nina, su exnovio y George participan en la educación de la bebé y aunque cada uno mantiene sus relaciones amorosas con sus respectivas parejas, cada uno pondrá en primer lugar a la recién nacida.

El Objeto de Mi Afecto regresa después de 26 años

Aunque la cinta fue estrenada en aquel entonces bajo la premisa de otra comedia romántica del cine hollywoodense, en realidad se trata de una obra con una temática poco mostrada, pues llevar al cine temas que hoy parecen modernos, no era algo que ocurría frecuentemente en ese entonces. Ahora, después de 26 años, la película dirigida por Nicholas Hyntner vuelve a las pantallas a través de las plataformas streamig, Star+ y Disney.

