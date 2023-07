Lluvia de críticas a un padre por besar en la boca a su pequeño hijo

Las redes sociales están llenas de videos tiernos en donde los protagonistas son los niños y sus padres. Algunos usuarios tratan de mostrar los gestos llenos de amor e inocencia de sus hijos y otros simplemente comparten un poco de las rutinas diarias que llevan a cabo juntos.

Así es el caso de Tom, un usuario de TikTok que vive en Reino Unido y actualmente cuelga videos en la plataforma china para responder a las críticas de otros internautas. El motivo por el que el hombre ha sido señalado es por besar en la boca a su hijo, llamado Román.

Repercusiones por besar a su hijo en la boca

Todo comenzó con un video en donde Tom explicaba que no hacía uso de ningún filtro de las redes sociales para mostrarse ante la cámara y tener los ojos azules. En dicho contenido, el hombre también besa a su hijo en la boca, mientras afirma que los ojos del niño también son de ese color.

Muchos internautas notaron el hecho del beso y comenzaron a acusarlo de confundir al niño con esa conducta. “Hermosos ambos, pero no lo beses en los labios”, fue uno de los comentarios más elocuentes. Ante este tipo de mensajes, Tom respondió con otros videos.

“Me preocupa que te moleste”, comienza diciendo el usuario de TikTok en uno de sus videos. “Voy a besar a mi hijo [...] en los labios todo el tiempo que considere necesario y mientras él me lo permita, sí, porque lo amo muchísimo y es mi mejor amigo”, continúa respondiendo a las críticas.

Pero además, Tom deja claro que si el niño (que actualmente tiene 5 años) decide no querer recibir más esas demostraciones de afecto, él no continuará con el hábito. “Un día él no querrá que lo haga y probablemente no querrá tener mucho que ver conmigo. Así que, por ahora, seguiré como estoy”, fue su conclusión final acerca del tema.

Algunos comentarios apuntaron al hecho de que los niños pueden confundir este acto de sus padres en su desarrollo futuro y no reconocer situaciones de abuso. Otros también señalaron la transmisión de bacterias: “Puedes hacer que tu hijo sea más susceptible a las caries si las tienes si lo besas”. Frente a este comentario, Román también respondió: “No seas tonto”. Mientras que otras personas destacaron y valoraron el contacto amoroso familiar, que proviene de un padre muy demostrativo con su hijo.