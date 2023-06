Lo entregó su propio padre: detienen a feminicida que mató a su esposa embarazada en Coahuila

Las marchas, protestas y demás manifestaciones de enojo no han sido suficientes para frenar la violencia feminicida que asola a todo México, un país en el que diariamente son asesinadas 10 mujeres. Algunas pierden la vida a manos de los hombres que supuestamente las aman. Muchos son quienes intentan justificar los hechos, pero no hay nada que justifique que una familia llore una muerte violenta. Un caso así ocurrió en Coahuila, donde un hombre asesinó a su esposa embarazada.

Fue el pasado 8 de junio cuando la vida de María Beatriz Medina González, una joven de 23 años, madre de un niño, quien estaba en espera de su segundo hijo, fue arrebatada por su esposo, José Andrés “N”, a quien no le importó que la víctima tuviera seis meses de embarazo y la golpeó hasta matarla, dejando su cuerpo sin vida en el domicilio que la familia compartía, ubicado en el ejido Concordia de San Pedro de las Colonias.

Servicios de emergencia fueron alertados mediante una llamada telefónica sobre un hecho violento suscitado dentro de una casa, por lo que se dirigieron al domicilio señalado, donde encontraron a una joven mujer con golpes en el rostro y cuerpo, paramédicos la revisaron y determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la declararon muerta.

María Beatriz tenía seis meses de embarazo. Foto: redes sociales.

Padre entrega a feminicida

De acuerdo con medios de comunicación locales, fue el propio padre de José Andrés el que lo entregó, pues fue él quien encontró a su nuera muerta y golpeada en la recámara. También se informó que presuntamente el feminicida estaba drogado, pues se encontraron restos de drogas y un foco en el sitio.

El feminicidio de María Beatriz conmocionó a toda la comunidad, una usuaria de Facebook que dijo ser su tía escribió: “María Beatriz Medina González era mi sobrina y por el hecho de ser mujer me duele ,me duele que te hayan arrebató la vida de una manera cobarde que a tan temprana edad a tus 23 añitos cortaron tus alas ,tus sueños y aún más que dejarán a tus hijos sin su mamita ,a tus papás sin su hija me duele ver cómo la comunidad donde fui criada este siendo la protagonista de tan aberrante suceso. LA VIOLENCIA ES EL ULTIMO RECURSO DEL INCOMPETENTE Te vamos a Extrañar”.

Vinculan al presunto feminicida a proceso

Pasaron varios días desde el terrible hecho hasta que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó sobre el caso, dio a conocer que José Andrés “N”, de 26 años, fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y aborto forzado. Además un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

“Fue el pasado 08 de junio de 2023, en su domicilio ubicado en el ejido Concordia, del municipio de San Pedro, cuando el imputado privó de la vida a la víctima María Beatriz, con la que sostenía una relación de pareja y la cual tenía seis meses de embarazo, al golpear, lesionar con arma blanca a la víctima y estrangularla hasta causarle la muerte”.

DMGS