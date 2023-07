VIDEO: Terminó con una bola gigante en el párpado por desmaquillarse con aceite de coco, consejo que vio en TikTok

A través de su cuenta de TikTok @entre_letrasea, una joven compartió su experiencia de haber tenido que someterse a una cirugía en el párpado debido a seguir consejos de belleza que encontró en la plataforma de videos cortos. "No suelo maquillarme mucho, así que mis conocimientos en esa área son prácticamente inexistentes. Siendo sincera, solía ser esa niña que cuando todas empezaban a maquillarse, yo me consideraba única y diferente, pensaba que no necesitaba eso", explicó la joven.

La joven que habla sobre libros en su cuenta, menciona que incluso su madre no usa maquillaje, por lo que decidió recurrir a TikTok para aprender a maquillarse. "Vi un consejo que decía que podías desmaquillarte incluso con aceite de coco, ese que usas para cocinar".

La chica la inicio del video. Foto: Especial.

La joven descubrió que el aceite de coco realmente funcionaba como desmaquillante, por lo que planeaba dejar de usar toallitas y empezar a utilizar aceite de coco porque era "orgánico y natural". Sin embargo, enfatiza que fue un grave error. El desmaquillante de aceite de coco era más rápido, por lo que ella comenzó a usarlo todos los días, aunque este mismo le daño su salud. "Fue en diciembre del año pasado cuando me salió una espinilla terrible en el ojo, parecía que me habían dado un golpe de boxeo".

La joven tras la cirugía. Foto: Especial.

No aprendió de su grave error

En lugar de acudir a un médico para tratar el problema de su ojo, decidió buscar una solución "orgánica y natural" en TikTok. "Después de probar 35 remedios caseros en el ojo, un día llegué a casa y le dije a mi madre: 'Oye, creo que necesito ver a alguien que me revise, llevo más de seis meses y esto no se me va'". "Fui a ver a un especialista y me dijo: 'No te preocupes, es como un grano, déjame exprimirlo y se irá'", comentó la joven sobre el horrible momento que estaba pasando por su descuido

El problema era grave. Foto: Especial.

Después de exprimir su ojo, experimentó un dolor intenso y, meses después, consultó a otro médico quien le recomendó someterse a una operación. "Todo lo que había puesto en mi ojo obstruyó el poro y se formó una pequeña bola que era imposible de extraer sin una operación (...) La moraleja del día es que los ingredientes de la cocina deben quedarse en la cocina y no debemos aplicarlos en nuestro rostro, especialmente en los ojos", comentó la chica antes de finalizar su video.

SIGUE LEYENDO

Trata de no llorar: familia se reencuentra con su perro perdido en un evento de adopción