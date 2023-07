VIDEO | "Eso no es un desayuno normal": argentinas reaccionan a platillos mexicanos y las tunden en redes

Dos mujeres argentinas ganaron popularidad en redes sociales luego de que compartieron un video, en TikTok, donde probaron y reaccionaron a desayunos característicos de México. Las usuarias de la plataforma china generaron un fuerte debate por sus comentarios; rápidamente, cientos de mexicanos reaccionaron al video y salieron en defensa de la gastronomía del país.

Las imágenes fueron compartidas por el usuario @soykayis fue documentó a las mujeres observando la preparación de unos huevos rancheros, a cargo del cocinero Oscar del canal “La Capital”. En el clip se muestra todo el proceso de preparación, desde la elaboración de la salsa hasta la cocción del chorizo en el comal. No obstante, la elaboración de este platillo fue lo que llamó la atención de las mujeres, quienes se preguntaron si el chorizo tenía algún corte en particular.

Los hechos fueron difundidos en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

Mujeres argentinas reaccionan a un desayuno mexicano

“Eso no es un desayuno normal, ¿todos los días desayunan esto? o lo hacen tipo los domingos, es demasiado”, se escucha decir a una de las mujeres en el video. Por su parte, la otra protagonista del clip preguntó si los mexicanos realmente desayunaban eso todos los días, mostrando sorpresa por la idea de un desayuno tan completo. Conforme avanza el clip ambas se mostraron interesadas en la preparación del platillo.

Al finalizar el video, ambas mujeres siguieron mostrando su asombro por la gastronomía mexicana; ninguna de las dos podía creer que todo ese platillo fuera solo para el desayuno, ya que les pareció que era demasiada comida para el primer plato del día. A pesar de su asombro, las dos coincidieron que se veía deliciosa la comida. Tras la difusión del clip, internautas mexicanos reaccionaron a la publicación y se mostraron orgullosos de la gastronomía del país.

Las mujeres mostraron su asombro por la comida mexicana. Foto: captura de pantalla.

“Si así se desayuna, ¿en serio es raro? ¿Los mexicanos somos raros? Pues que comen en argentina”; “eso lo hacemos solo cuando no tenemos ganas de hacer algo laborioso”; "Sí eso es un desayuno diario, los domingos se come menudo o barbacoa”; "Cuando se enteren de que en realidad algunos desayunamos tostitos con coca"; "Así desayunamos, solo la salsa ya está hecha siempre … frijoles, huevito y tortillas"; "Cuando vivía con mi mamá así desayunaba del diario ahora sólo desayuno cereal"; "es que en México siempre tenemos frijoles, salsa y tortillas en el refri"; y "¿Cómo que en Argentina no desayunan una guajolota (pan tipo bolillo con tamal en su interior) con atole?", fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales.

¿Qué son los huevos rancheros?

Los “huevos rancheros” son un platillo tradicional de la cocina mexicana. Su preparación consiste en huevos fritos servidos sobre tortillas de maíz bañadas en salsa de tomate picante y acompañados de frijoles refritos, queso, crema y otros ingredientes. Cabe mencionar que este platillo pueden incluir variaciones o elementos adicionales que le dan un toque contemporáneo al platillo original.

Los huevos rancheros son un platillo tradicional de México. Foto: especial.

En algunos lugares, las personas le agregan ingredientes como aguacate, cilantro, cebolla caramelizada, queso fundido, chiles asados u otras opciones que le den un sabor y presentación distintos.