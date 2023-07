Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 3 de julio, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este lunes 3 de junio del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Es importante que elijas conscientemente tu papel en el amor y no te permitas ser la parte que simplemente se deja amar, sino que te entregues plenamente y reconozcas la profundidad de tus sentimientos. Evita el falso orgullo, ya que no es valorado por los astros ni beneficia a las relaciones. Recuerda que el amor lo puede todo.

Hoy recibirás una propuesta que vale la pena evaluar, aunque pueda parecer poco atractiva inicialmente. Analízala considerando no solo las ganancias, sino también las posibilidades que puede abrir para ti y tu economía. No descartes esta oferta de manera precipitada.

Mantén un equilibrio justo en los debates que surjan hoy en diferentes aspectos de tu vida. No permitas que te afecten ni te lleven a la ira. Es importante mantener la calma no solo frente a tus oponentes, sino también para evitar las secuelas negativas de la ira en ti mismo/a.

Tauro

Es momento de recuperar el ritmo y la pasión que solías tener en el amor. Tu pareja lo extraña y anhela que vuelvas a demostrar tu fuerza, dedicación y cuidado. No permitas que piensen que estás dejando de amar. Es necesario reconectar con esos sentimientos profundos y recordar cómo expresarlos.

A veces es necesario perderse para encontrarse nuevamente. Los errores y pérdidas relacionados con tu trabajo llegarán a su fin hoy. Aunque sean difíciles, estas experiencias te permitirán reevaluar tu forma de enfrentar los problemas y salir de ellas con mayor claridad y productividad.

No temas cantar, es una forma sencilla de traer calidez a tu corazón. Si te preocupa ser criticado, puedes hacerlo en privado. El acto de cantar eleva las hormonas de la felicidad en tu cuerpo y genera un flujo vital inagotable y poderoso en tu sangre y energía. Permítete esta liberación emocional.

Géminis

Recuerda que cada pareja tiene su propio lenguaje y tono de comunicación en el amor. Aunque tiendas a expresarte con firmeza, es importante que entiendas que ese no es el estilo con el que tu pareja suele comunicarse contigo. No hables con tu pareja como si fueras una capataz y él un empleado inepto. Olvida el tono autoritario y recuerda la parte más importante del amor, que es encontrar un lenguaje común y respetuoso para comunicarse.

En los negocios y el trabajo, las pérdidas son inevitables y no siempre son culpa de alguien en particular. Acepta las pérdidas y sigue adelante. Hay muchos factores que contribuyen a las pérdidas y no es justo culparse a uno mismo ni castigarse por ellas. Registra las pérdidas y trata de aprender de ellas para evitarlas en el futuro, pero no caigas en el error de repartir castigos, especialmente hacia ti misma.

Descubrir lo que se dice a tus espaldas no te ha sentado bien y te parece terrible e injusto. En situaciones como estas, es importante proceder con cautela y cuidar tu salud emocional. Para protegerte, sigue una regla sencilla pero efectiva: "Toma las cosas según la naturaleza de la fuente". Verás que al aplicar esta regla, sales favorecido y puedes mantener tu equilibrio emocional.

Cáncer

En la vida, todos enfrentamos diferentes cargas, ya sean deudas, obligaciones sociales o el trabajo. El amor nos brinda la oportunidad de compartir esas cargas con nuestra pareja, aligerando el peso y permitiéndonos crecer más allá de nuestros espacios personales. Hoy es un buen momento para preguntarte si estás realmente ayudando a tu pareja a llevar su carga y si están equilibrados en ese aspecto. El apoyo mutuo fortalece la relación y promueve el crecimiento conjunto.

Es importante que revises tu carga de trabajo en el día de hoy, ya que es posible que las responsabilidades no estén equitativamente distribuidas dentro de tu organización. Considera reorganizar las funciones de manera que todos contribuyan y reciban una compensación justa. No te exijas más de lo que los demás, ya que no recibirás más de lo que ellos reciben. No permitas que te pasen por encima y asegúrate de establecer límites saludables.

Puede que te sientas desalentado/a y fatigado/a de antemano, especialmente porque dentro de tu hogar y tu círculo de amigos eres quien invierte más emocionalmente. Aunque es positivo que los demás depositen su confianza en ti, esto implica un esfuerzo adicional de tu parte. Aprovecha este día para descansar de esas responsabilidades y cuidar de ti misma. Recuerda que también necesitas tiempo para recargar energías y mantener tu bienestar emocional.

Leo

No esperes a que las circunstancias te obliguen a demostrar tu amor. Es importante que estés presente y brindes apoyo a la persona que amas todos los días, en los buenos y malos momentos. El amor no descansa y está para resolver problemas y disfrutar de las alegrías. No dejes que tu presencia se limite a situaciones difíciles.

Hoy no es un buen día para arriesgar, ya sea en términos de dinero o esfuerzo. Las tendencias astrales te aconsejan que te apegues a los métodos y enfoques habituales, ya que el riesgo no parece ser recompensado en este momento. Habrá momentos para innovar en el futuro, pero por ahora es importante mantenerse estable y confiar en lo que ha funcionado bien.

Tu autoestima también es crucial para tu bienestar. Debes actuar y cuidarte de tal manera que te sientas orgulloso de lo que ves en el espejo todas las mañanas. La felicidad comienza por amarte a ti mismo/a de una manera incondicional. Todas las buenas decisiones en tu vida parten de ese amor propio.

Virgo

Todos llevamos máscaras en nuestra vida diaria, pero necesitamos tener espacios en los que podamos ser auténticos y desprendernos de ellas. El amor es precisamente ese lugar donde tú y tu pareja deben sentir la confianza para ser ustedes mismos, sin fingir ni pretender ser alguien que no son. Es un espacio para ser la mejor versión de ustedes mismos.

La confusión surge de instrucciones poco claras. Debes revisar la forma en que te comunicas con las personas que te rodean. Es importante prestar atención a las palabras que usas, el tono que empleas y la información que compartes. Realizar ajustes sencillos en tu comunicación tendrá grandes beneficios en tus relaciones.

Nada se logra sin la ayuda de los demás, incluso en lo que respecta a tu salud. Tu bienestar implica una colaboración entre los cuidados que te brindas, los consejos de tu médico y el apoyo de otros profesionales, así como el amor de tu familia y amigos. ¿Están presentes todos estos factores en tu vida?.

Libra

El equilibrio es fundamental en una relación de pareja. Es importante dar en la medida que recibes y entregarte en la misma proporción en la que te entregan. Los astros te recalcan esto porque parece que no estás cumpliendo con tu parte, especialmente en lo que respecta a los acuerdos establecidos en tu relación. Es momento de ponerse al día y reequilibrar la situación.

La mediocridad no es algo propio de ti, y no debería serlo. Quedarse a mitad de camino no suma ni resta, simplemente indica que no estás comprometido al 100% con un proyecto o una situación. No se trata tanto del resultado final como del hecho de que te encuentras en un lugar donde las cosas no te apasionan. Es importante prestar atención a esto y buscar formas de abordarlo.

Hoy es un buen día para eliminar elementos negativos de tu vida, pero no a través de un acto mágico, sino mediante responsabilidad y disciplina. Deshazte de las tensiones, el resentimiento y los malos hábitos. Estas son acumulaciones de energía negativa que solo te hacen daño y te mantienen en un estado de desequilibrio emocional y físico del que es difícil salir. No te desgastes.

Escorpión

Hoy es un buen día para salirte del camino establecido y adentrarte en el bosque de las sensaciones. Es el momento de dejar de lado las convenciones y volverte salvaje y elemental. Deja que la ruleta gire y que el azar decida el destino compartido. No es necesario hacer las maletas en esta ocasión, sino más bien explorar nuevas formas de vivir y experimentar.

Es beneficioso tener modelos a seguir que te inspiren en tu carrera y en tus decisiones. Ahora es el momento de buscar un modelo que te muestre un mapa para tomar las acciones necesarias y decidir con determinación. Busca a alguien que haya tenido éxito en lo que estás haciendo ahora y síguelo como ejemplo.

No dejes en manos de otros las decisiones que afectan tu vida y tu bienestar. Puedes ser indiferente en otros aspectos, pero no cuando se trata de tu salud. Debes hacer lo que sabes que debe hacerse: descansar lo necesario, trabajar de manera equilibrada y mejorar tu condición mediante una buena dieta y ejercicio constante. Toma el control de tu bienestar.

Sagitario

El azar desempeña un papel en todas las relaciones de pareja. Es importante abrirle la puerta, permitir que se mueva libremente y revuelva todo. No tiene sentido vivir una vida llena de precauciones y encierro, temerosos de los celos y las opiniones de los demás. Aislarse no hará que los problemas desaparezcan, más bien los hará más grandes. El amor debe vivirse en comunidad.

Hoy es un buen día para encontrar un aliado, un socio o alguien que comparta tus esfuerzos y crea en tus proyectos. Es momento de hacer una limpieza y reemplazar a aquellos que solo están comprometidos a medias. Tu vitalidad profesional merece compañeros de aventura más comprometidos. Con ellos, el éxito estará asegurado.

Tu cuerpo tiende a somatizar tus emociones. Es decir, convierte tus sentimientos negativos en síntomas físicos. Por lo tanto, la clave para sentirte mejor es simple: deshazte de todas las emociones negativas, preocupaciones ambiguas, celos y envidia. Aprende a estar en paz contigo mismo y enfermarás menos.

Capricornio

Hoy te has despertado con cierta melancolía y no sabes de dónde viene. Los astros tienen una explicación para ello: anhelas ofrecer más a tu pareja de lo que has podido hacer hasta ahora. Te gustaría brindarle viajes, lujos, regalos y una vida más desahogada. Ten paciencia, eventualmente lograrás hacerlo.

No te desesperes si tus ingresos no cumplen al 100% con tus expectativas. Hay influencias externas que tienen un impacto más fuerte en tus finanzas de lo que esperas, y es necesario que las atiendas antes de hacer cualquier estimación. De todas formas, no te desalientes. Si hay algo que te caracteriza, es tu capacidad para adaptarte a cualquier situación. Lo harás de la misma manera en esta ocasión.

Hoy es un buen día para revisar tu postura. Tienes la tendencia a encogerte y agacharte en cada situación para escuchar mejor y proteger a tus seres queridos de las adversidades de la vida, pero también debes cuidar de tu espalda y tu columna. Realiza ejercicios de elongación todas las mañanas para mantener tu cuerpo en buen estado.

Acuario

El amor no debe convertirse en una competencia ni mucho menos en una confrontación. Es importante reducir el nivel de pasivo-agresividad que ha surgido en tu relación de pareja. Recuerda que todo lo que tu pareja hace, lo hace por ambos. No solo debes agradecerle, sino también ayudarla a avanzar con mayor seguridad.

Tienes grandes expectativas para este proyecto, pero solo dará frutos si estás dispuesto a entregarte por completo a él. Es un buen día para considerar dejar de lado otras responsabilidades y compromisos. Abandona otros negocios y trabajos, ya que este proyecto es el que realmente puede resolver tu vida en adelante.

Hoy es un día en el que debes reconocer que eres más que un ser productivo. Las urgencias cotidianas te han hecho olvidar cómo sentir, cómo establecer conexiones y construir puentes. Deja, al menos por hoy, todas esas obligaciones a un lado y concédete espacio emocional para cuidar de tu bienestar interno y tus relaciones afectivas.

Piscis

Cuando se trata de las palabras de la persona que amas, es importante saber escuchar y no tomarlas a la ligera. Te has dejado llevar por las urgencias de la vida y el trabajo, y oyes a tu pareja como si fuera el sonido de la lluvia. Esto no es saludable, acércate, escucha y presta atención de una vez por todas.

En días como hoy, no temas repetir las fórmulas conocidas. A veces, la creatividad no tiene espacio y lo que se requiere es realizar las tareas de manera efectiva. Nadie te lo va a reprochar, ya que todo funcionará perfectamente y todos estarán satisfechos. Incluso los mejores capitanes alguna vez navegaron con los ojos cerrados.

Debes alejarte de la melancolía por los tiempos pasados. Esto no significa que debas borrarlos de tu memoria, sino que no puedes permitirte regresar a esos paisajes y sentir el dolor de no estar allí en este momento. Enfócate en el presente y construye un futuro mejor.

