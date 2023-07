Solo para mentes inteligentes, trata de no perder la cabeza antes de hallar la palabra ‘CAPA’ en tiempo récord

A medida que envejecemos, lo hace también nuestro cerebro y los procesos cognitivos. Para mantener estimulada la mente y las habilidades cognitivas, siempre es beneficioso ponerse a prueba con desafíos de cualquier tipo. En este caso, se presenta un acertijo visual de dificultad baja para resolver en pocos segundos.



¿Dónde se encuentra la palabra CAPA?

En el siguiente reto visual, puedes distinguir una imagen con la repetición de la palabra CARA. Esta unidad está repetida a lo largo de 6 columnas y 13 filas. Pero dentro de la serie también se encuentra un término que cambia solo una letra: CAPA.

Encuentra la palabra diferente dentro de la repetición de CARA. Fuente: Pinterest

La meta de este desafío es que encuentres esta palabra oculta en menos de 5 segundos. Pero a decir verdad, muy pocas personas pueden lograrlo, ya que exige mucha concentración y habilidad de leer de manera rápida. Otros individuos han tardado entre 6 y 8 segundos.

Encontrar la palabra CAPA en menos de 5 segundos significa que el cerebro cuenta con cierta rapidez y agilidad frente a los desafíos o pruebas a contrarreloj. Aquí intervienen varios procesos de la mente para llegar a la resolución: la memoria, la concentración, la atención, el razonamiento y la lectura, entre otros.

Aquí se encuentra la palabra CAPA. Fuente: Pinterest

Si has podido hacerlo en la cantidad de tiempo propuesta, entonces eres todo un genio y tu mente realmente vuela ante estímulos cognitivos. Si has demorado un poco más, no está nada mal, lo importante aquí es encontrar una solución. En este caso, la palabra intrusa se encuentra en el ángulo inferior derecho de la imagen.