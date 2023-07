Paulina Dávila presume las joyas con las que brilla como actriz

¿Cómo descubres tu amor por la actuación?

Creo que fue algo que vino conmigo desde siempre, desde que recuerdo. Primero como un sueño lejano y luego, poco a poco, con trabajo, disciplina y suerte, se fue materializando. Recientemente, digitalizando el archivo de videos familiares, fue muy impresionante ver cómo desde niña empecé a tener una relación con la cámara, con actuar para ella, eso fue un juego que me gustó desde entonces, luego se le dio forma.

¿Cómo decides venir a México?

La primera vez que estuve aquí vine a los 19 años, todavía estaba en la universidad y esta ciudad y su gente tuvieron un gran impacto en mí, hice amigos que hoy en día siguen en mi vida y desde ahí supe que mi conexión con México era fuerte y que eso sólo fue el principio. Luego vine a filmar Rezeta, una película de mi hoy amigo Fernando Frías. En ese entonces para mí todo era nuevo, fue mi primer trabajo como actriz, el casting lo hice a distancia por video llamada (Skype en ese entonces), y creo que empezar por ahí, con gente talentosa, haciendo lo que me gustaba, fue más motivación para imaginar volver. Regresé a Colombia a terminar mi universidad y al tiempo, el mismo director me buscó y me ofreció venir a trabajar en un proyecto, Alguien más, y dije que sí, y desde entonces aquí me quedé. Ya llevo una tercera parte de mi vida en este país al que

quiero tanto.

¿Cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado hasta ahora?

Creo que siempre el mayor reto parece el que estás viviendo en el presente, en retrospectiva todo se ve menos difícil porque de alguna manera ya lo superaste, quedó atrás. Creo que hoy son muchas cosas, adaptarme a una industria cambiante, a sus altos y bajos, encontrar mi propio camino y discernir entre lo que quiero contar y lo que quizá siento que no es para mí. Estar en paz con eso a veces no es tan fácil y genera mucha incertidumbre. Todo va tan rápido, se consume y se olvida que encontrar proyectos que generen un impacto, no sólo en mí, sino en quienes lo ven, es un reto.

¿Crees que los latinos estamos tomando fuerza en la industria?

Creo que siempre hemos tenido fuerza, ahora con el mercado más globalizado, tenemos más exposición y posibilidades de mostrar lo que hacemos y pienso que todavía podemos más. Me gusta lo que está pasando con algunas producciones que no tienen miedo de habitar varios mundos al tiempo, jugar con el lenguaje, cruzar fronteras, como es la vida real. Me interesa lo que no nos encasilla, sino lo que nos da oportunidad de expandirnos más.

¿Para ti ha sido difícil luchar contra los estereotipos que vemos aún en pantalla?

Sin duda me ha tocado trabajar en ambientes que reafirman estos estereotipos, pero por suerte cada vez más he tenido la oportunidad de trabajar con equipos y en proyectos en los que hay la apertura de indagar más y darle profundidad a los personajes para tratar de no caer en lugares comunes y reafirmar estereotipos. Creo que en ese sentido cada vez hay más diversidad y hay proyectos que desafían esto y que nos sacan de nuestra zona de confort. Eso es muy emocionante y necesario.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción hasta ahora que te ha dejado tu carrera?

Poder crecer en todo sentido haciendo esto que amo, la capacidad de adaptarme y no dejar de aprender. La gente con la que he tenido oportunidad de trabajar y colaborar de cerca. La empatía hacia otros seres humanos, creo que actuar tiene mucho que ver con ampliar tu capacidad de empatía de alguna manera. Hay mucho aprendizaje con cada proyecto, equipo, personaje. Vivir de esto es algo que nunca me dejará de asombrar. Estoy muy agradecida siempre.

¿En qué otros géneros o proyectos te gustaría incursionar?

Uff, se van a acabar las páginas. ¡Tratare de ser breve!

Me encantaría seguir abriendo camino en distintos lugares. Tuve la oportunidad de filmar una serie en Los Ángeles que disfruté muchísimo y fue un regalo espectacular, también hice una película en España y sueño con seguir haciendo proyectos allá también.

Como actriz todavía tengo muchos sueños y fantasías, sigo llena de curiosidad y ganas de más retos.

Quiero viajar trabajando, sacar adelante proyectos propios y trabajar con colegas que admiro mucho, hay gente muy talentosa en este país, hay mucho por hacer.

SUS FAVORITOS

¿Cómo defines tu estilo?

Me cuesta definirlo porque es cambiante, tengo muchas influencias a veces aparentemente contradictorias y en ese sentido creo que si tuviera que usar una palabra sería ecléctica.

¿Sin qué pieza de joyería no puedes salir?

Lo mío es por temporadas, para mí las joyas a veces son como amuletos. Y como me encantan, yo misma me hago regalos o guardo herencias de mi mamá, mi papá, mi abuela. Tengo mis joyas favoritas, para el diario me gusta lo que no me tengo que quitar para dormir.

¿Hay alguna joya que tenga algún significado especial?

Tengo joyas que uso desde hace años, entre esos un anillo que me dio mi mamá, es grueso de oro amarillo con una amatista en forma de corazón en el medio, siempre anda conmigo. Cuando lo veo en mi mano me acuerdo de agarrar las suyas cuando era niña. Con ese anillo siento que ella me acompaña.

¿Cuál es el mejor consejo de moda que te han dado?

Es mejor tener pocas cosas buenas, “timeless” y funcionales que constantemente estar comprando ropa “de moda”. Trato de ser muy consciente y coherente en mi consumo. Me gusta usar ropa prestada, diseñadores locales, ropa de segunda mano y en la medida de lo posible saber de dónde viene lo que uso.

¿Qué tendencia nunca usarías?

Nunca digas nunca porque jure nunca volver al descaderado y mentí. Aunque justo lo acabo de ver y, creo que el tema de las botas gigantes de plástico que están de moda últimamente, me parecen chistosas, pero innecesarias.

