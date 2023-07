La exesposa del exárbitro Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco”, A. A. N. H., por identidad reservada, rompió el silencio. En conferencia de prensa, reveló detalles sobre la violencia familiar que existió de parte del retirado silbante en contra suya y de sus hijas, por la que existen dos denuncias penales, ambas realizadas en agosto de 2022.

Contó que los ataques físicos y psicológicos abundaron en los 28 años de matrimonio con “Chiquimarco”, mismo que finalizó en noviembre del año pasado tras una discusión que terminó en agresiones físicas y amenazas al intentar quedarse con las escrituras de la casa. "En cada detalle me decía que yo no valía, que no importaba, que el importante era él (...) que era una mala madre, que odiaba mi comida y no sabía hacer otra cosa", reveló.

Chiquimarco podría pisar la prisión, ya que los abogados de la víctima pedirán que haya prisión preventiva. Foto: Cuartoscuro

Señaló que esa actitud de su exesposo empeoró en 2013, cuando fue reconocido como el mejor árbitro de la Liga MX y que se extendió principalmente a su hija mayor, a quien incluso dejó de pagarle sus estudios.

"Él me decía que por ser su esposa debía de ser sumisa y no podía decir nada. Me amenazó, me dijo que me quedara tranquilita o me ponía en paz, incluso me dijo que la persona que lo defiende conoce a personas de la Unión Tepito y que tenía gente que me podía poner en paz", expresó.

¿Qué pasó con Chiquimarco?

Chiquimarco podría pisar la prisión, ya que los abogados de la víctima pedirán que haya prisión preventiva como medida cautelar durante el proceso legal. Expusieron que en estos dos meses de plazo trabajarán en robustecer la teoría del caso por medio de investigaciones y peritajes.

"Después de la vinculación, él decide salir a redes sociales. Nosotros no teníamos la idea de hacerlo, pero ellos salieron a medios, menoscabando el derecho de la víctima", dijo el abogado Marco Chávez. "Seguiremos investigando y juntando las diligencias según lo que vaya sucediendo", agregó.

La intención de las demandas, agregó la exesposa de Marco Antonio Rodríguez, nunca fue percibir una suma económica. Foto: Cuartoscuro

La intención de las demandas, agregó la exesposa de Marco Antonio Rodríguez, nunca fue percibir una suma económica como reparación de daños, ni que caiga la mayor pena posible por sus actos. "Yo sólo quería que eso terminara, que dejara de haber golpes, abusos y humillaciones", confesó.

El licenciado Marco Chávez dejó claro que nunca se ha hablado de una cifra al no ser ese el objetivo. "Lo que queremos es que se haga justicia", declaró.

¿Qué pasará si Marco Antonio Rodríguez es declarado culpable?

Si el también analista, Marco Antonio Rodríguez, es declarado culpable, el artículo 200 del Código Penal de la Ciudad de México señala que podría ir a prisión por la violencia que habría ejercido contra su exesposa e hijas.

La ley establece que se le impondrá una pena de uno a seis años de prisión a quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia, física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o que haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de cónyuge, excónyuge, concubina, exconcubina, concubinario o exconcubinario y se tomarán las medidas de protección necesarias conforme a lo establecido en este código.