5 tips para salir de la zona de confort: Identifica si te encuentras estancado y cómo salir adelante

A menudo escuchamos en nuestra vida la importancia de lograr nuestras metas y objetivos para salir adelante, por lo que nos encontramos en una constante búsqueda de mejorar tanto personal como profesionalmente. Cuando nos proponemos lograr el superamiento personal y conseguimos alcanzar alguno de nuestros objetivos sentimos una gran satisfacción y sabemos que estamos yendo por el camino correcto, sin embargo al encontrar la “fórmula” corremos el riesgo de repetirla y caer en la zona de confort.

Encontrar una fórmula que nos ayude a lograr nuestras metas no está mal, sin embargo al dejar de buscar nuevos retos o caminos que nos orillen a confrontar problemas más complicados podemos quedar atrapados en la zona de confort, la cual no está mal, pero si no identificamos el momento en el que caemos en ella, corremos el gran peligro de quedarnos estancados, pensando que ya no hay otro nivel para nosotros.

Debemos salir de nuestra zona de confort para lograr nuestras metas

Foto: Pexels

¿Cómo identificar si me encuentro en la zona de confort?

Como mencionamos anteriormente, la zona de confort no es del todo mala, pero existen ciertas señales que pueden indicarnos cuando esta nos está afectando, por ejemplo:



Si al momento de llegar grandes oportunidades las dejas pasar con el argumento de que podrías perder más de lo vas a ganar.



Si pospones tus planes y metas: En lugar de empezar a trabajarlas para conseguirlas las dejas en la lista de espera, comenzando a verlas como algo lejano.



Los planes, proyectos y probar cosas nuevas ya no te motivan.



Comienzas a procrastinar de manera indefinida tareas (pueden ser del hogar o trabajo)



Si te identificaste con alguna de estas, probablemente te encuentres en una zona de peligro, pues podrías comenzar a experimentar el estancamiento, pero existe una solución:

Carlos Morett quien es director, productor, speaker y emprendedor compartió con Son Acosta en Maldita Comodidad, su libro: “Empezar desde abajo” donde relata parte de su historia de vida y algunos tips para alcanzar el futuro que deseamos.

Conócete a ti mismo e identifica a dónde quieres llegar: Si haces una introspección podrás conocerte mejor y saber qué es lo que quieres ¿Lo has logrado? ¿Qué hace falta? Pon en marcha lo necesario para seguir alcanzando objetivos.



Si haces una introspección podrás conocerte mejor y saber qué es lo que quieres ¿Lo has logrado? ¿Qué hace falta? Pon en marcha lo necesario para seguir alcanzando objetivos. Hazle frente al miedo: Salir de lo que conocemos da miedo, pues no sabemos con lo que nos enfrentaremos, pero es la única manera en la que podremos combatirlo, lo desconocido no siempre es malo, puedes abrir muchas puertas.



Salir de lo que conocemos da miedo, pues no sabemos con lo que nos enfrentaremos, pero es la única manera en la que podremos combatirlo, lo desconocido no siempre es malo, puedes abrir muchas puertas. Actúa: Una vez que visualizamos nuestros objetivos y metas en nuestra mente es sumamente importante tomar acción y poner manos a la obra.



Una vez que visualizamos nuestros objetivos y metas en nuestra mente es sumamente importante tomar acción y poner manos a la obra. Construye buenos hábitos: Si comienzas a preocuparte por llevar una vida más sana en todos los aspectos, el camino será más fácil, pues comenzarás a cambiar la vida que llevabas y estarás construyendo la que deseas.



Si comienzas a preocuparte por llevar una vida más sana en todos los aspectos, el camino será más fácil, pues comenzarás a cambiar la vida que llevabas y estarás construyendo la que deseas. Supera las adversidades: El camino no será fácil, pero no quiere decir que sea imposible, si te encuentras con obstáculos busca la manera de superarlos y verás la satisfacción que provoca el no dejarse vencer por los retos de la vida.

Tu destino no está marcado, siempre tendrás la oportunidad de cambiarlo, la decisión final la tienes tú.

XBB