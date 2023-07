Luna Nueva: mensajes para tener éxito según tu signo del 18 al 21 de julio

La Luna Nueva en Cáncer trae para los signos del zodiaco muchos cambios importantes en materia de crecimiento personal, los astros nos preparan para nuevas oportunidades donde podremos emprender nuevos proyectos, pero eso sí lo primero es cerrar ciclos para poder iniciar con el pie derecho y tener éxito en los próximos meses de este año.

Esta Luna Nueva trae la oportunidad de catarsis y curación, alienta salir de los miedos y sombras, así como a dejar de lado los patrones de conductas que no nos sirven para abrirnos paso a mejores oportunidades de la vida y atraer el éxito, por lo que simboliza un nuevo comienzo.

La Luna Nueva trae oportunidades de crecimiento. Foto: Pixabay

Así será la suerte de los signos del zodiaco del 19 al 21 de julio

Libra

Son los últimos días del mes, habrá mucho énfasis para ti en metas personales y profesionales. Antes de que termine parece que hay algo importante que atender en cuanto al balance entre el trabajo y tu vida privada. ¿Te está costando? Más que concesiones, tendrás que tomar decisiones para realizar cambios positivos a largo plazo.

Escorpio

Al final de la semana, Venus empieza a retrogradar en Leo, el 3 de septiembre. En este periodo es mejor esperar en cuanto a cambio de imagen pública o para tomar decisiones abruptas en cuanto a la dirección profesional.

Sagitario

Es una semana con eventos y alineaciones que indican que si te hace falta poner tus cuentas en orden, llegó la ora. El Sol en Cáncer se opone a Plutón Retrógrado en Capricornio, y una vieja deuda puede estar en reclamo. Organízate, no sólo para este momento, sino para cambiar hábitos y relación con tu valor y dinero.

Capricornio

El 17 será la Luna Nueva en Cáncer, pero más que ser una apertura de nuevos acuerdos en pareja o con socios, esto se trata de aclarar viejos asuntos, notar lo que debe superarse para moverse a nueva etapa.

Acuario

Esta semana Mercurio en Leo está en cuadratura a Júpiter en Tauro para ti representa una semana llena de ánimo y excitación por planes expansivos con socios o pareja. Venus está por empezar a retrogradar.

Piscis

Esta semana tenemos la oposición entre Marte en Virgo y Saturno en tu signo. No es momento para presionar por un compromiso pero sí de hablar sobre dónde estás parado y qué te espera a largo plazo.

Disfruta cada instante de tu vida. Foto: Pexels

Aries

Con la Luna Nueva en Cáncer pregúntale cuáles ajustes quieres hacer para tener una vida familiar más estable en ses meses o si lo que necesitas es sentirte más cómodo dentro de ti, también puede ser una intención.

Tauro

Noticias favorecedoras en cuanto a hogar, familia o mudanza llegan ahora con Mercurio en cuadratura con Júpiter en Tauro, pero el desarrollo de la situación será un proceso largo ahora que Venus empieaz a retrogradar.

Géminis

Tu regente Mercurio está en cuadratura a Júpiter en Tauro, puedes estar prometiendo más de lo que puedes hacer o entregar. Lo bueno de este aspecto es el ánimo y que más bien puede ser que a ti te estén dando una noticia enorme.

Cáncer

La Luna Nueva se siente en tu signo como si fuera una Luna Llena porque se opone a Plutón R en Capricornio, indicando que hay viejos asuntos que resolver con otra persona y que te caería bien dejar de verte a través de los ojos de los demás y decidir por ti mismos.

Leo

Al final de la semana el Sol llega a tu signo, pero ese mismo día Venis empieza a retrogradar. Es un periodo para concentrarte en ti y para mirar adentro, notar cómo te sientes, darte atención a ti mismo, más que pedir las de otras personas.

Virgo

Si estás esperando saber si un socio está comprometido contigo o no, lo sabrás esta semana y si no lo están no es buen momento para forzar un compromiso.

