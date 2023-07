Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 17 al 21 de julio, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este jueves 6 de julio del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Estás tentando a dejar las cosas hasta ahí y dejar de luchar por tus objetivos, no desistas, estás pronto a lograr todo lo que te has propuesto. Muchas veces el camino puede verse difícil, pero si no lo fuese, no aprenderíamos nada antes de lograr el éxito que tanto anhelamos.

En el trabajo, este agotamiento que estás teniendo puede pasarte la cuenta, por lo que debes impulsarte a lograr tus metas y trabajar duro para conseguirlo. Posibles problemas judiciales están afectando tu vida o la de algún ser querido, no te preocupes porque resultará de forma positiva.

Ir paso a paso en la vida, es siempre un buen consejo, pero te encuentras en un momento donde debes comenzar a apresurar el camino, trata de no perderte en tu andar y comienza a observar mejor lo que tienes a tu alrededor.

Es momento de pensar en ese viaje que has estado planeando desde hace años, si tienes el dinero para comprar boletos este mismo día, te recomiendo no lo pienses dos veces.

Tauro

En el trabajo existen metas que cumplir y los plazos están agotándose, comienza desde ya a trabajar duro para no seguir teniendo atrasos. La espiritualidad también puede ser interna y no necesariamente debe estar adosada a una religión en particular.

Si necesitas ahorrar más para realizar el anhelado viaje, entonces comienza desde hoy, porque será una experiencia invaluable donde aprenderás no solo de otras culturas y costumbres, sino que de ti mismo también. No inviertas grandes sumas de dinero en lujos y evita hacer grandes gastos el día de hoy, debes guardar dinero para los tiempos de poca abundancia.

El amor está esperando por ti, podrías conocer a alguien en línea, pero existen más posibilidades que la persona que esperas llegue a través de una reunión con amigos, acepta la invitación que una persona muy querida te hará el día de hoy. Un té de rosas puede ayudarte a dormir por las noches, también la menta es una buena hierba para esto.

Géminis

Tienes una gran vida y puedes estar perdiendo muchas cosas gracias a los cambios de actitud que estás presentando. Eres muy intuitivo y puedes darte cuenta de los requerimientos de tu cuerpo, así como también los pasos que debes dar en el amor y en el trabajo.

En tu familia hay posibilidades de un problema de salud de uno de sus integrantes, ayuda de la mejor manera que puedas a esa persona, todavía están a tiempo de buscar un especialista en el tema. Debes plantearte metas que puedas lograr en este minuto, no dejes para mañana lo que debes hacer desde hoy mismo.

Comienza esa dieta, si lo que quieres es perder peso, resuelve tus problemas ahora mismo, no temas a la juventud y no la uses de excusa para no aplicar a ese trabajo que quieres. El amor no debe esperar más, no escojas un camino que luego va a traer arrepentimientos, si te gusta esa persona, díselo sin rodeos.

Cáncer

Planea hacerle un regalo que sabes desea hace mucho tiempo, no por darle valor a lo material, sino como un gesto de amor desinteresado. Debes abrirte más a las personas y comenzar a mostrar todo lo bueno que puedes entregar. Eres un ser muy sensible, pero también caprichoso, por lo que muchas veces te cierras a los demás sin motivo alguno.

Con esto no te estoy aconsejando que dejes toda tu vida tirada y te vayas lejos, si ese es tu deseo, procura no estar atado a nadie ni a una familia que te necesites, recuerda que esas responsabilidades van primero.

Busca instancias para no encerrarte en ti mismo y explorar nuevas posibilidades de compartir con gente diversa, te ayudarán a conocerte mucho mejor.

Nunca es buena la avaricia en la vida y tienes que poner en práctica este consejo. Debes siempre tener en cuenta que si el universo te ha entregado buenas cosas, tienes que devolver algo de lo que te ha dado.

Leo

Tener todo bajo un estricto control parece necesario muchas veces para Leo, debido a su alto sentido de justicia y equilibrio, pero no es lo que necesitas en este momento. Es mejor tomarse las cosas con calma y practicar la paciencia frente a lo que no puedes aún controlar.

Necesitas volver a divertirte, a ver las películas que te gustan, escuchar la música que disfrutas, dejar de hacer caso en todo, ya que eres un líder por naturaleza y no estás demostrando tu verdadero potencial. No dejes que el amor se convierta en una rutina donde dos personas no conversan cuando comen, ni tampoco se abrazan al dormir.

Cambia ciertas actitudes hacia la persona amada, los Leo son personas con mucho fuego interior y como tales necesitan el calor y el juego íntimo en la pareja. Conocerte a ti mismo es parte fundamental para el progreso que estás buscando. No te sientas como un extraño para ti, ni tampoco para la gente que te quiere.

Virgo

Personas a tu alrededor están necesitando de toda tu comprensión por el momento que están viviendo. Si bien no es necesario que te sientas obligado a hacerlo, deberías ponerlo en práctica, ya que muchas veces nos centramos solo en nosotros mismos y olvidamos que las personas que nos importan también pasan por malos momentos y sufren.

Trata de tener una conversación sincera con tu pareja y podrá abrirse a contar sus problemas. Si sucede que el conflicto es contigo, no reacciones de mala manera de buenas a primeras, ya que podrías agravar el asunto.

La vida parece un tanto agitada últimamente, pero es solo una fase por lo que debes pasar, no te agobies frente a la presión. No eres dueño de la verdad, ni tampoco aciertas todo el tiempo, por lo que date la oportunidad de equivocarte y aprender de los errores.

Libra

Dale espacio a tu pareja, no la agobies con preguntas, ni tampoco trates de manejar su vida, a la larga puede traer problemas de comunicación y alejarlos. Ambos necesitan espacio y darse tiempo a solas, no te vuelvas celoso de sus amistadas, ni tampoco de si llega un poco más tarde a casa.

Estás tomando muy en serio todos los aspectos de tu vida. Debes dejar un espacio para volver a tus orígenes y a ese espíritu rebelde de juventud. La falta de empatía hace que muchas veces erremos el camino y nos distanciemos innecesariamente del ser amado.

En tu trabajo existen plazos que deberás cumplir y que necesitan que trabajes duro para lograrlos a tiempo. Si estás soltero, intenta realizar actividades que te lleven a conocer gente nueva, no te encierres siempre en la misma rutina y en los amigos de siempre.

Escorpión

No te sientes ni te acomodes pensando que tienes a esa persona segura, debes poner más atención a sus necesidades y expresar las propias para lograr un buen entendimiento entre ustedes.

Existen cosas en la vida que no están destinadas a resultar, pero no te preocupes, porque si sigues yendo con la corriente, podrás encontrar nuevos desafíos que te serán mucho más gratificantes y entregarán mayor seguridad y estabilidad a tu camino.

Muchas veces nadamos contra el río intentando sortear dificultades que no están realmente hechas para nosotros, pero no te preocupes, ya que si este es tu caso, el camino que has recorrido no será en vano, ya que todo sirve para aprender.

Conocerás a una persona que te parecerá familiar de aspecto, pueden haber sido cercanos en un pasado sin haberse dado cuenta, tendrán mucho en común, no dejes pasar la oportunidad.

Sagitario

Vamos por la vida sintiéndonos pesados muchas veces, esto se debe a las cosas que vamos poniendo en nuestra mochila personal. Dejarse llevar por las buenas cosas que están sucediendo en tu vida es el mejor consejo que te puede llegar el día de hoy.

Si pasaste por un quiebre amoroso, es tiempo de volver salir y darte la oportunidad de conocer nuevas personas, podrías sorprenderte de lo mucho que te has perdido en este último tiempo.

Estás tomando poco en serio una situación potencialmente peligrosa que está sucediendo en tu vida. Toma consciencia de los hechos y no tengas miedo a explorar posibles soluciones al tema.

El amor está en tu vida, por lo que te recomiendo que escuches bien a tu corazón y sigas tu intuición con respecto a la persona que te interesa. Estás en una excelente etapa donde puedes hacer converger tu trabajo con la vida familiar y de pareja.

Capricornio

Posibles enfrentamientos con familiares por temas de herencia podrían agotarte, si es tu caso no entres en conflictos innecesarios. Recuerda que no hay mejor forma de agradecer que llevar una buena vida y siguiendo las buenas lecciones que te fueron entregadas durante tu crianza.

En el amor te darás cuenta que la persona a tu lado ha pasado por mucho junto a ti, agradece también el camino que han recorrido juntos. No tengas temor a experimentar cambios ni tampoco a vivir de buena manera los nuevos conocimientos que estás adquiriendo.

Las cargas que acarreamos desde hace mucho tiempo deberían ir desapareciendo con el tiempo. Una palabra de aliento de un desconocido te dará la tranquilidad para poder ver aquello que temes, no la desprecies. No tomes a la ligera a las personas que están en tu vida y mucho menos da por sentado tu relación de pareja actual, el amor debe trabajarse así como cualquier suceso de la vida.

Acuario

En la salud, evita las jaquecas bebiendo más agua durante el día y realizando una rutina de ejercicios de meditación, puedes ingresar a un taller o simplemente extraer ejercicios de revistas o en línea. Nacer es un proceso doloroso, pero a la vez hermoso. Así mismo lo es el renacer.

Estás entrando a este momento de tu vida y debes considerarlo como algo bello que te está sucediendo. Dale una vuelta a este pensamiento el día de hoy, ya que las cosas del pasado pueden estar afectando tus decisiones actuales. No temas a dejar de lado lo que ya no te sirve, porque precisamente esto es lo que debes hacer.

Una sombra del pasado puede volver a buscarte, no la dejes entrar, porque por algo se ha convertido en una sombra para ti, no traerá nada bueno ni nuevo a tu vida. Relájate esta noche escuchando música que te gusta y leyendo un buen libro.

Piscis

Muchas personas han pasado por tu vida y han contribuido con un grano de arena a hacerte la persona que eres hoy en día, agradece los regalos recibidos el día de hoy con una plegaria o una ofrenda. El trabajo viene bien y lo estás demostrando, se generarán nuevas ganancias que quizás no tenías presupuestadas, aprende a invertirlas bien.

Si te sientes que no avanzas en el amor, es porque no has puesto en práctica los cambios positivos que estás viviendo. Tienes todo para ser feliz, pero debes decidir serlo, empieza por eso y lograrás conocer a alguien nuevo y entregar todo lo bueno que tienes para aportar a una sana relación basada en el amor y en la fidelidad.

Los ancestros son importantes, han sentado las bases de lo que somos hoy en día, recuerda a esas personas con cariño y con respeto, ya que las enseñanzas pueden venir incluso de las malas experiencias.

