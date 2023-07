Ángeles de la guarda: conoce el mensaje para tu signo del zodiaco este 18 de julio 2023

Los ángeles de la guarda son seres divinos a los cuales les fue asignada la misión de proteger a los humanos. Algunos de ellos son personales y otros protegen a un gran sector de la población. De hecho, los arcángeles se dividen según los elementos de la rueda zodiacal.

Por ello, en esta ocasión te diremos cuál es el mensaje celestial que tiene para ti tu arcángel protector, el cual seguramente resonará contigo y te hará entender cosas que parecen inexplicables, pero que en realidad tienen un objetivo en tu vida y desarrollo espiritual.

¿Cuál es mi ángel de la guarda y que mensaje me tiene?

ARIES (Arcángel Samael): Esta semana se torna con muchas oportunidades, pero es importante que no dejes que tu personalidad fuerte salga a flote cuando de negocios se trata, sé objetivo y siempre trata de encontrar un equilibrio para contribuir a tu bienestar.

TAURO (Ángel Hamabiel): Es posible que la semana pasada hayas estado pensando mucho en una persona a la que quisiste mucho, pero es momento de soltarla y dejar que su energía fluya. Tú tampoco te estanques, sal, diviértete y cuida tu alimentación.

GÉMINIS (Ángel Ambriel): El dinero está a punto de entrar a tu vida a manos llenas, es momento de decirle adiós a la época de austeridad que estabas enfrentando, sólo ten en mente que en la medida en la que das, recibirás, por lo cual, tu ángel de la guarda te recomienda ser generoso.

CÁNCER (Ángel Muriel): Hoy sentirás muy cerca la presencia de tu ángel de la guarda, deja que él te guíe y te ayude a perdonar a las personas que te han hecho daño, porque el rencor sólo envenena tu alma y nubla tus objetivos, ya basta de darle tu energía a personas que no lo merecen.

LEO (Arcángel Miguel): Tu ángel de la guarda te ayudará a no dejarte llevar por la ambición ni la soberbia en los tiempos de prosperidad que están llegando a tu vida y que beneficiarán a toda tu familia.

VIRGO (Arcángel Rafael): Hace un tiempo que no sabes de una persona que quisiste mucho y es posible que regrese, no te cierres al perdón, tu ángel no quiere que estés lleno de odio, pero esto no significa que vuelvas al lugar donde te hicieron daño. Una cosa es perdonar y otra volver a repetir la misma historia.

LIBRA (Arcángel Samael): Es momento de que tomes las riendas de tu vida y dejes de pensar que todo llegará por arte de magia. Tu ángel de la guarda te aconseja luchar por tus sueños y ayudar a las personas de tu entorno cercano, ya que esto te abrirá muchas puertas divinas.

ESCORPIO (Ángel Azrael): Si habías estado enfrentando un periodo de inestabilidad romántica, es momento de que te detengas a pensar en los sentimientos de los demás. Tu ángel te recomienda ser empático y no lastimar a quienes no tienen la culpa de tus heridas del pasado.

SAGITARIO (Ángel Zadquiel): Ha llegado un periodo de aventura a tu vida, pero para poder disfrutarlo a plenitud es importante que pongas orden en tu vida y que dejes de actuar de manera impulsiva, ya que esto podría provocarte problemas en el terreno profesional.

CAPRICORNIO (Ángel Cassiel): Has estado dejando que las opiniones de los demás invadan tu paz mental y eso tarde o temprano tendrá repercusiones físicas, por lo cual, el mensaje de tu protector celestial indica que tengas confianza en ti y que valores todo lo que has logrado, ya que nadie mejor que tú sabes lo mucho que te costó cumplir con esos que alguna vez se plantearon como sueños irrealizables.

ACUARIO (Ángel Uriel): Estas atravesando un periodo de felicidad infinita que temes que termine por alguna u otra razón. Tu ángel te dice que es momento de dejar de pensar en el futuro y disfrutar el presente.

PISCIS (Ángel Azariel): La nostalgia ha invadido tus pensamientos, hay días en los que añoras con locura el pasado, pero es momento de que descubras que la vida está llena de alegrías, sólo hace falta que emprendas la búsqueda de la felicidad.

