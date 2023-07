Virgo ¿cuál es tu suerte para este lunes 17 de julio, según el tarot?

Julio ha sido un mes muy caótico para Virgo, sin embargo, a finales de este periodo todo va a dar un viraje, algo que traerá mucha felicidad a este curioso signo del zodiaco que siempre busca tener todo bajo control, no fracasar y ser un verdadero rey en todo lo que hace, dice y tiene.

Virgo, esta semana vas a enfrentar muchos cambios y no, no son malos, todo lo contrario, es momento de alejarte de la mala racha que te había tomado como presa desde hace varias semanas. Pero toma en cuenta que para ver verdaderos cambios en tu vida es importante que actúes, que tomes soluciones y que recuerdes lo mucho que vales, no sólo como persona, sino como trabajador, amigo y pareja.

¿Buenas o malas noticias? Esto es lo que te depara el futuro, de acuerdo al tarot / Pinterest: Beybi

¿Cuál es la suerte para Virgo HOY, 17 de julio?

En la lectura de tarot emitida por la especialista que en redes sociales se identifica como "Tallulah" aparece en primera instancia el rey de copas, el ocho de espadas y el caballero de oros, algo que nos habla de un cambio emocional grande que te va a permitir entender que tu realidad puede cambiar y para bien, no negativamente como siempre tiendes a pensar por ser un signo de Tierra.

Vas a tener buena fortuna y se te van a presentar muchas oportunidades para mejorar tu estado psicológico, ya que últimamente estás muy "bajoneado", pero sólo es cosa de tiempo para que vuelvas a recuperar tu tan característico brillo. "Tu futuro es muy prometedor", ten en cuenta esta frase cada que pienses que no puedes más, porque en el momento menos esperado todo va a favorecerte.

¡La vida te cambiará de la noche a la mañana! / Captura de pantalla / YouTube: Tarot de Tallulah

Lectura de TAROT para Virgo

Como arcano amigo para Virgo aparece la suma sacerdotisa, algo que es un signo de que la sabiduría es algo que te caracteriza y que te ayudará a enfrentar la situación que te está quitando el sueño desde hace un tiempo. De hecho, tus prácticas espirituales, tus creencias y tus guías juegan un papel clave para darte tranquilidad y mostrarte que al final de la tormenta siempre viene un arcoíris.

La combinación de la carta del loco, el tres de copas, ocho de bastos y diez de oros remite a una persona que te va a sorprender, posiblemente una amistad que va a reaparecer en tu vida de la noche a la mañana. Esto también se puede relacionar con una situación que tú como Virgo veías muy compleja, de la cual, a pesar de tus expectativas lograrás salir muy bien librado

"Tu lectura me muestra soluciones por todos lados. Si estás viviendo en este momento una situación de estrés o crisis por falta de tiempo, es una lectura que te invita a abrir los ojos y a darte cuenta que las cosas pueden cambiar y que desde el punto de vista general ya tienes algo valioso, y esto tiene un peso importante, por esas cosas ya no se van a ir y tienes la capacidad de crear más prosperidad en tu vida", mencionó la tarotista.

¿Cómo le irá esta semana a Virgo en lo económico?

A partir de este lunes comenzarás recibir buenas noticias respecto a tu economía, de hecho, la presencia de la reina de oros en tu lectura del tarot para este 17 de julio habla de cambios en tu vida financiera, ya que, aunque es posible que gastos imprevistos o deudas te hayan dejado corto de recursos en los últimos días, poco a poco tu vida comenzará a salir de esta situación de austeridad, dándole paso a una nueva racha económica que podría estar relacionada con un cambio de empleo, especialmente si tu entorno laboral actualmente te esta incomodando o absorbiendo demasiado.

