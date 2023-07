Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 14 al 16 de julio, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este fin de semana del 14 al 16 de julio del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Es importante prestar atención al crecimiento de tu pareja y brindarle la oportunidad que en su momento te fue dada. Hoy es un buen día para considerar apoyarla en dejar su empleo y enfocarse en su desarrollo personal. Si uno de los dos crece, ambos evolucionan. Es hora de saldar las deudas.

Hoy es un buen día para cuestionar a aquellos que te critican sin fundamento. La mejor forma de hacerlo es demostrando tu talento a través de acciones concretas. No respondas a sus comentarios infundados, en cambio, pon manos a la obra y muestra resultados para silenciar esas voces por sí mismas.

Dicen que el que golpea primero, golpea más fuerte. Este es un buen día para hacerlo con las enfermedades a las que eres propenso y que suelen afectar principalmente tu sistema óseo. En este sentido, prevén incorporando una dieta rica en calcio a través de alimentos como la leche y el queso. Y, por supuesto, evita las grasas.

Tauro

Es mejor guardar silencio ante la pregunta que tu pareja te hará. Es una cuestión que toca el corazón y tus sentimientos, y no puede responderse con palabras, ya que cualquier respuesta puede resultar hiriente o parecer demasiado cínica. Una pregunta tan cercana al corazón solo puede ser respondida a través de acciones y hechos.

Hay ciertos aspectos de tu forma de trabajar que son atractivos e irremplazables. Debes incentivarlos, ya que son la razón por la cual te contratan, confían en ti y te eligen por encima de otros. Una parte de esto es el cuidado que pones en tu trabajo. Si te dejas llevar por la prisa y la presión, perderás ese toque especial.

No pierdas tiempo con soluciones mágicas. La única forma de preservar tu bienestar y salud es a través del esfuerzo, la dedicación y la apertura mental y física. Deja de comprar ideas falsas de improvisados gurús. Lo que esperas para estar mejor solo puedes encontrarlo en ti mismo.

Géminis

Debes aprender a leer entre líneas. Tu pareja tiene mucho orgullo y le cuesta expresar sus necesidades y pedir ayuda directamente. Por eso, te hará aparentes reclamos el día de hoy, pero en realidad está buscando tu ayuda. Necesitas estar atento y comprender sus mensajes indirectos.

Hoy te enfrentarás a una difícil decisión. Debes elegir entre recortar gastos o pasar por un período de limitaciones. No estás seguro de qué hacer. Los astros te recomiendan que, sea cual sea tu elección, intentes minimizar el daño (por ejemplo, evitando despidos).

Es un buen día para invertir en el cuidado de tus ojos. Pueden irritarse, humedecerse o presentar pequeñas molestias. Considera visitar a un especialista y tal vez utilizar gafas graduadas. No te preocupes, esto te beneficiará.

Cáncer

Tu pareja es una persona deslumbrante y eso es lo que te atrae de ella. Sin embargo, no puedes estar siempre a la sombra de esa persona. Llega el momento en el que debes brillar y destacarte por ti mismo. Eso es lo que la persona que amas espera de ti. Sal de tu refugio y esfuérzate por ser la persona que estás destinado a ser.

La mente también juega un papel importante en el arte de ganar dinero, y es momento de que juegue el papel principal en tu vida. Este es un buen día para dejarla libre, permitir que tu creatividad sea la brújula que te guíe y descubrir hacia qué nuevos espacios puedes expandirte como trabajador y profesional.

El primer signo de madurez es cuando perdonamos a nuestros padres, asumimos la responsabilidad de nuestras propias vidas y nos desligamos de su influencia, ya sea positiva o negativa. Es un buen día para tener esa conversación pendiente y permitir que todas esas cosas no dichas sean expresadas de una vez por todas.

Leo

Tendrás la oportunidad de viajar, pero esta vez no incluirá a tu pareja. Te preguntas si deberías renunciar al viaje para evitar problemas. Sin embargo, los astros te aseguran que no cometerás ese error. Has ganado esta oportunidad gracias a tu esfuerzo y talento, por lo tanto, debes disfrutarla, ya sea en compañía o solo.

Cuando te sientes más perdido, en realidad estás más cerca de encontrarte. Tus sentidos se expanden, la adrenalina se libera y todo parece más claro. Aprovecha ese impulso hoy, ya que las soluciones más innovadoras y creativas surgen en momentos como este.

Es positivo que cambies de opinión, especialmente en lo que respecta a tu salud. Existen mejores métodos y enfoques más naturales y alineados con tu verdadero ser. Ha sido una buena elección y notarás los beneficios de inmediato cuando comiences a implementarlos.

Virgo

Sientes una sensación discordante en el ambiente. Percibes que tu pareja no está siendo completamente honesta contigo y, en realidad, es así. Ha hecho algo que te había prometido que dejaría de hacer, especialmente relacionado con su salud. No seas demasiado duro con ella, en lugar de eso, ayúdala a retomar el compromiso de cumplir esa promesa.

Tu carácter luchador te permite imponerte en cualquier situación. Lo que estás experimentando hoy no es algo nuevo para ti y sabes que tiene solución. No te dejes intimidar por las voces de alarma que te rodean. Son personas que esperan que fracases para obtener alguna ventaja. Pero tú sabes que no les darás el gusto.

Hoy debes dar pasos firmes y dirigirte hacia ese encuentro que temes. Hay un asunto del pasado que llegará a su resolución hoy. Es una cita a la que debes asistir, ya que es hora de dejar que el pasado deje de afectar tu corazón.

Libra

Los cambios son bendiciones mezcladas, ya que implican que algo del pasado debe ser destruido para que todo cambie. Esto ocurre en la vida y también en el amor. No debes tener miedo de que tu relación cambie, ya que es inevitable y necesario para que el amor perdure. No somos las mismas personas al principio que al final del amor.

Un fracaso nunca debe ser el final del camino, porque eres mucho más que un simple proyecto. Un tropiezo siempre tiene consecuencias, pero ninguna de ellas debería acabar con tu carrera y tu capacidad para hacer lo que sabes hacer. Sacúdete el polvo, recupérate y vuelve a intentarlo.

Es un buen día para trabajar en tu interior. Esa dimensión de ti mismo a la que a menudo no le prestas suficiente atención, pero que es esencial para mantenerte productivo como deseas. Sin armonía interna, no serás capaz de enfrentar las exigencias diarias. Medita y realiza ejercicios de respiración.

Escorpión

No podemos conocer a nuestra pareja al 100% en toda una vida. Cada día nos brinda la oportunidad de nuevos descubrimientos, ya que cada uno de nosotros es un misterio que se revela poco a poco. Esa es una de las maravillas del amor, nos muestra lo infinitos que somos y no deja espacio para la rutina.

Si las cosas no han salido como esperabas, es posible que hayas tenido expectativas demasiado altas. Estás dando el 100% de ti mismo, y no puedes hacer más. Aunque estés progresando, te desalientas porque sientes que no estás obteniendo tanto como crees que deberías. Es importante establecer metas realistas.

No creas que acelerar tu rutina de ejercicios resultará en un cambio positivo más rápido. El cuerpo tiene sus tiempos y sus propias mecánicas. Si te excedes en el entrenamiento, podrías hacerte daño en lugar de beneficiarte. Lo que necesitas es disciplina y moderación.

Sagitario

Vamos por la vida sintiéndonos pesados muchas veces, esto se debe a las cosas que vamos poniendo en nuestra mochila personal. Dejarse llevar por las buenas cosas que están sucediendo en tu vida es el mejor consejo que te puede llegar el día de hoy.

Si pasaste por un quiebre amoroso, es tiempo de volver salir y darte la oportunidad de conocer nuevas personas, podrías sorprenderte de lo mucho que te has perdido en este último tiempo.

Estás tomando poco en serio una situación potencialmente peligrosa que está sucediendo en tu vida. Toma consciencia de los hechos y no tengas miedo a explorar posibles soluciones al tema.

El amor está en tu vida, por lo que te recomiendo que escuches bien a tu corazón y sigas tu intuición con respecto a la persona que te interesa. Estás en una excelente etapa donde puedes hacer converger tu trabajo con la vida familiar y de pareja.

Capricornio

Tu pareja tiene una amistad muy cercana que te confunde y preocupa. No dejes de confiar en tu pareja y ten la certeza de que esas muestras de cariño no significan nada más que eso. Tu pareja te tiene en su corazón desde siempre y así seguirá siendo.

En este proyecto, tú debes llevar la voz cantante, ya que las ideas y la esencia de este emprendimiento nacieron en ti. Es vital que no permitas que te roben el mérito y, por ende, los ingresos de algo en lo que has invertido tiempo y esfuerzo, y que es un reflejo de tu capacidad.

No puedes vivir con miedo al contacto, a los elementos, a los parásitos y a la vida en general. Evita que el miedo determine tus acciones y proyectos. La vida siempre implica riesgos, y lo que nos hace fuertes y productivos es enfrentarlos. No hay otra forma de superar este desafío.

Acuario

No hay nada como una cena romántica para reconectar y reducir la distancia que nos separa. Hoy es un buen día para salir y olvidarse de las responsabilidades, dedicándose tiempo mutuamente sin prisas ni reproches. Además, todo lo que parece gris ahora se desvanecerá a la luz de las velas y con música suave.

Un pequeño cambio puede tener un gran impacto, siempre y cuando se realice en el ámbito adecuado y en el momento adecuado. En este día, ese cambio debe ocurrir en la forma en que utilizas los servicios como agua, luz y combustible. Ahorrar te brindará beneficios notables tanto a ti como a tu bolsillo.

No escatimes en gastos cuando se trata de tu salud. Además, si inviertes hoy, ahorrarás en gastos médicos en el futuro. Es mejor prevenir que curar. Los recursos que destines a tu alimentación y cuidado serán tu inversión más valiosa a largo plazo. Comienza a cuidarte desde ahora mismo.

Piscis

No ignores las preocupaciones de tu pareja, incluso si te parecen insignificantes. Cada persona tiene sus propias inquietudes y no debes menospreciar las de tu pareja. Corregir esas conductas no debe suponer un esfuerzo para ti, considera que es importante para mantener la armonía en la relación.Tu trabajo debe ser tu principal preocupación y objetivo en este día. Dedícale tiempo y priorízalo para hacerlo más productivo. Deja que el trabajo te absorba y enfócate en lo que necesitas implementar en tu rutina para alcanzar mayor eficiencia. Permítete sumergirte en tus tareas laborales.

Hoy debes poner atención al cuidado de tu dentadura. No ignores las pequeñas molestias, ya que no son naturales y es mejor atenderlas de inmediato. No dejes espacio para la incertidumbre, visita a un especialista sin demora y sigue todas sus recomendaciones. Haz que tu sonrisa brille radiante.

