VIDEO | Las tiernas palabras de Nicola a Wendy Guevara por su nominación: "no te vas a ir, mi amor":

El miércoles se llevó a cabo la gala de nominaciones de La Casa de los Famosos México, donde cuatro celebridades pasaron a esta categoría, entre ellos se encuentra Wendy Guevara, la participante más aclamada por el público, situación que la influencia ha aprovechado para que sus compañeros la consientan, especialmente Nicola Porcella, con quien se dice tiene un romance.

A más de 45 día de encierro, los participantes del reality show han comenzado ha formar un vínculo entre ellos, pues la convivencia los ha obligado a conocerse más y a saber de su vida y de sus gustos. Así fue lo que ocurrió entre la integrante de “Las perdidas” y el actor Nicola Porcella, quien incluso ya le habla cariñosamente a Wendy para hacerle saber su afecto.

Nicola y Wendy han construído un fuerte vínculo con el paso de los días | Foto: Captura

Después de que se dio a conocer que Wendy estaba nominada, la influencia le ha pedido a Emilio y a Nicola que la consientan pues les dijo que quería pasarla bien en su última semana dentro de la casa por si era expulsada. Esto fue tomado muy en serio por Osorio, quien se ha encargado de cumplir los deseos de su amiga y compañera del Team Infierno.

“Acuérdense que me van a consentir Nicola y Emilio porque estoy nominada, si quiero de comer, si quiero agua me lo tienen que dar, si estoy nominada me tienen que consentir aquí en la casa por si me voy el domingo me van a extrañar”, dijo.

Pero el ex futbolista de 45 años, no dudó en responder de manera bastante afectuosa y amorosa a Wendy, a quien le dijo que no se iría, que no se preocupara: “No mi amor, no te vas a ir”, señaló mientras estaba acostado a un lado de ella observándola para que sintiera el apoyo de su compañero.

¿Hay romance entre Wendy y Nicola?

En los últimos días se ha dicho que entre la creadora de contenido y el modelo peruano hay algo más que amistad, pues ya han sido varias las ocasiones que han sido captados muy acaramelados. Y es que desde que Nicola reveló que estaba soltero las miradas se fueron directamente hacia la pareja.

Nicola no ha dudado en mostrarle su cariño a la influencer | Foto: Captura

Además llamó la atención de los televidentes el saber que una de las ex novias del actor es muy parecida a Wendy. Y aunque ninguno de los dos ha confesado sentir atracción por el otro se ha especulado que están enamorados y que incluso podrían formalizar cuando concluya el programa. Cabe destacar que hace unos días, a nivel nacional, Porcella se declaró pansexual es decir que siente atracción por cualquier sexo y género. Algo que ha sido muy comentado, pues Guevara ha dicho que exclusivamente tiene atracción por los hombres.

SIGUE LEYENDO

¿Se equivocó? A Wendy Guevara "se le sale" decir que abandonará La Casa de los Famosos: "me voy"