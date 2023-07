¿Romance o estrategia? Amigo de Nicola Porcella revela la verdad de su relación con Wendy Guevara

Nicola Porcella llegó a "La Casa de los Famosos México" como una de las figuras menos conocidas en la industria y ahora goza de gran popularidad tanto por su simpatía como por la amistad que ha formado con Wendy Guevara, algo por lo que surgieron rumores de romance. Al respecto, uno de sus amigos más cercanos reveló si el actor estaría fingiendo como parte de su estrategia para conservar su lugar en el reality show.

A tan sólo unas semanas de haber iniciado el programa, el actor peruano ya es llamado "el novio de México" por los fanáticos que cayeron rendidos ante su atractivo físico y sentido del humor. Además de la complicidad que existe entre él y la integrante de "Las Perdidas", quien en más de una ocasión ha dejado claro que se trata de una amistad aunque la actitud de ambos podría decir lo contrario.

Amigo de Nicola Porcella revela la verdad tras su relación con Wendy Guevara. Foto: IG @agus.fernandezr

Pese a las tiernas escenas juntos, algunos de sus compañeros han intentado separarlos al asegurar que todo sería parte de una estrategia de Nicola Porcella usando la fama de Wendy Guevara para mantenerse en la competencia. Aunque esto provocó peleas entre ellos, su amistad se ha fortalecido dejando de lado cualquier conflicto.

Amigo de Nicola Porcella rompe el silencio

Mientras la tensión crece en “La Casa de los Famosos México” por rivalidades y supuestos fraudes, las personas cercanas a los participantes han revelado más sobre ellos dejando al descubierto rincones de su personalidad que podrían decir más de su estrategia en el reality show. Así ocurrió con Agus Fernández, quien no dudó en revelar si los sentimientos de Nicola Porcella con Wendy Guevara son reales.

En entrevista para “De primera mano”, el modelo argentino aseguró que la personalidad de Porcella es totalmente genuina y que la unión que tiene con Wendy Guevara es real ya que habría encontrado en ella la confianza para poder mostrarse tal cual es, sin el temor que podría haber tenido en un inicio “intimidado” por la fuerza de las celebridades.

“Empezó tímido y cuidando su imagen, pero ya es más él. Con ella él se siente como de verdad es, es la única con la que se pudo abrir (…) Encontró una buena compañía. No creo que la esté usando porque se lleva muy bien, fíjate que esta alegre todo el tiempo, sonríe todo el tiempo. No creo que la esté usando, yo veo lo contrario, encontró una buena aliada para ser él”, detalló Agus Fernández.

Añadió que el actor se ha mostrado tal cual es fuera de los reflectores y no descartó que en el futuro pueda existir un romance entre él y la integrante de “Las Perdidas”: “Él no trata de hacer un personaje nunca (…) Él no está haciendo una imagen, es su forma de ser así”.

SIGUE LEYENDO:

La Casa de los Famosos México: ¡lo cumplieron! el team infierno se aventaron a la alberca desnudos

La Casa de los Famosos México: confirman la llegada de un nuevo participante: "no podrá ser nominado", anuncian