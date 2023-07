Mente de tiburón: niño vende chismes de sus compañeros en la escuela y se hace viral

Con la intención de ahorrar un dinero extra y así comprarse sus propias cosas, un niño emprendió un singular negocio dentro de su escuela: vender los chismes de sus compañeros. La tía del menor fue quien explicó el trabajo de su sobrino a través de un video en TikTok, el cual rápidamente ganó popularidad y consiguió miles de reacciones y reproducciones.

De acuerdo con lo dicho por la usuaria @lilianfonseca_, a su sobrino le gusta estar enterado de lo que sucede en su colegio y, ahora, ha decidido sacarle provecho a sus habilidades de investigación emprendiendo en un novedoso trabajo: vender chismes. La idea del negocio fue del niño, quien aseguró tener el suficiente material para conseguir dinero extra en su salón de clase. Aparentemente, el pequeño quiere ahorrar un poco de dinero para comprarle un regalo a su hermanita menor.

El pequeño quiere ahorrar un poco de dinero. Foto: captura de pantalla.

Niño cobra dinero por contar chismes

La tía del menor reveló que su sobrino se sabe varios chismes y que cobra, diferentes precios, por contarlos. Cabe mencionar que en el negocio no hay cambios, ni devoluciones, por lo que los clientes deben seleccionar, cuidadosamente, qué clase de chisme quieren adquirir, ya que se clasifican de la siguiente manera:

Especial: 2 pesos

Súper: 5 pesos

Épico: 10 pesos

Mítico: 15 pesos

Legendario: 18 pesos

Acromático: 20 pesos

Increíble: 25 pesos

Además, existe otro paquete, en el cual si una persona quiere más información del chisme puede pagar dinero extra y el niño lo averigua, aunque el costo de este servicio no fue revelado por la tía del emprendedor. En la grabación el pequeño detalló que uno de los chismes más vendidos es uno que involucra a uno de sus compañeros de clase, el cual le gusta a dos niñas, pero él no se ha dado cuenta.

En la grabación el pequeño detalló que uno de los chismes más vendidos es uno que involucra a uno de sus compañeros de clase. Foto: captura de pantalla.

¿Cuánto se gana vendiendo chismes?

En el video de TikTok, la tía del pequeño detalló que el emprendedor ya había vendido 4 chismes de los “súper”, los cuales tienen un valor de 5 pesos, por lo que el niño llevaba ahorrado lo que equivale a 20 pesos mexicanos. De igual manera, el niño explicó que con las ganancias que consiga de su negocio, planea comprarle un regalo a su hermanita menor.

Decenas de internautas felicitaron al menor por su ingenio y lo compararon con la periodista de espectáculos, Pati Chapoy: “y uno aquí perdiendo dinero por contarlos gratis”, “si eres bueno en algo no lo hagas gratis”, “el visionario más grande de nuestra era”, “todos los que escuchamos el chisme, ya le debemos dinero”, “tiembla Pati Chapoy” y “quiero depositar para saber el resto del chisme, no me puede dejar así”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.