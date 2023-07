VIDEO: Se arroja desde un puente, su paracaídas no abre y se impacta contra otro joven en el aire

El salto BASE es un deporte extremo que no es apto para personas con problemas cardíacos, y un video que se ha viralizado en redes sociales es un claro ejemplo de ello. KanyeEast, un usuario de Reddit, compartió las imágenes del TikToker @mateomassoni, que muestran un momento de gran peligro que resalta la naturaleza extrema de este deporte recreativo. Cabe destacar que el salto BASE implica lanzarse desde objetos fijos, como puentes o acantilados, y utilizar un paracaídas para descender de manera segura al suelo.

Desafortunadamente, como ocurre en muchos deportes extremos, pueden ocurrir percances, como el que se muestra en el video. En un momento, las cosas comienzan bien y se puede apreciar cómo tres amigos se lanzan desde un puente hacia un estrecho lago.

Mientras los dos primeros despliegan sus paracaídas sin problemas, el tercer chico no logra abrir el suyo a tiempo y choca con su amigo, lo que provoca que ambos giren fuera de control. Sin duda, caer libremente desde esa altura hacia el agua ya es aterrador, pero la presencia de enormes rocas debajo agrega aún más riesgo a la situación.

Logran sobrevivir a la caída

Afortunadamente, los dos chicos lograron llegar al lago, así lo confirmó el usuario KanyeEast en Reddit, asegurando que nadie murió en el percance. La comunidad en la plataforma social tuvo diferentes opiniones al respecto, algunos sugieren que el impacto aún podría haber causado algún daño y que no se sabe qué sucedió con ellos al final.

"Perdónenme si me equivoco, ¿pero no es extremadamente peligroso caer desde tanta altura sobre el agua?" preguntó uno de ellos, a lo que otro respondió: "Actúa como concreto si golpeas con suficiente velocidad".

Momento de terrible suceso. Foto: TikTok @mateomassoni.

Sin embargo, muchas personas se ofrecieron para explicar que los tres saltadores no estaban lo suficientemente altos como para que eso ocurriera. "Para todos los que mencionan que caer en el agua es como golpear el concreto: sí, eso existe. No, absolutamente no se debe a la tensión superficial", escribió uno de ellos.

"No, el chico en este video no parece estar yendo lo suficientemente rápido como para que sea un problema que ponga en peligro la vida o cause lesiones graves". "Según el chico que grabó el video, todos estaban bien. Es creíble porque ya habían descendido la mayor parte cuando se abrió el paracaídas, lo que redujo drásticamente su velocidad", dijo otro chico.

Rescatistas se acercan a sacar al chico del agua. Foto: TikTok @mateomassoni.

