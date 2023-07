Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 10 al 14 de julio, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 10 al 14 de julio del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Todas las decisiones que tomes durante esta semana estarán bien auspiciadas astralmente. Combinarás acertadamente tu espíritu emprendedor con tu carisma para concretar tus proyectos y encontrar empleo, en el caso que estés desempleado. En el ámbito laboral, puedes experimentar algunas desilusiones esta semana. Estabas muy entusiasmado con una posibilidad laboral que te habían ofrecido.

Sin embargo, existe la posibilidad de que no llegue a concretarse. El problema es que estabas tan seguro de que conseguirías ese cargo que realizaste compras por adelantado, pensando que dispondrías de mayores ingresos. Tendrás que reorganizar tus gastos y pasar este mal momento de la mejor manera posible. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será indispensable para esta semana que te armes de paciencia. Quieres que tu esfuerzo obtenga resultados inmediatos y al no conseguirlos te angustias y te desesperas.

No obstante, la vida tiene sus propios tiempos. De manera que conserva la calma porque tu espera será recompensada. En el terreno amoroso, el hombre de este signo tendrá una semana muy tranquila junto a la mujer que ama. Atrás han quedado los conflictos absurdos y la pareja se ha consolidado. Los próximos días serán muy buenos para realizar planes de viajes y actividades junto a tu compañera sentimental.

Por su parte, la mujer de este signo vivirá una semana de mucha intensidad a nivel sexual. El plano físico se volverá el aspecto más importante de tu relación durante los próximos días y por ello disfrutarás de tórridas noches de pasión junto a tu pareja. Disfruta plenamente el momento, pero recuerda que, si deseas que la relación perdure en el tiempo, deberás buscar una unión más espiritual y emocional.

Tauro

Esta semana la presencia de la luna acrecentará tu sensibilidad, y por ello es aconsejable que razones bien antes de actuar porque puede que debido a tu hipersensibilidad reacciones exageradamente ante los eventos. En cuanto a la salud, no cometas excesos que podrían perjudicar a tu organismo y controla el estrés para evitar posibles problemas cardíacos. Esta semana surgirá la oportunidad de que puedas aumentar tus ingresos mediante un nuevo empleo. Sin embargo, puede haber algunos contratiempos.

Para evitar perder esta maravillosa oportunidad para tu carrera profesional, debes moverte rápido y con firmeza y no perder tiempo en vacilaciones. En el ámbito de los negocios y las finanzas, necesitarás convencerte esta semana de una realidad que vienes negando desde hace un tiempo. No se trata de algo del todo negativo, pero no coincide que lo que tenías planeado. No sirve de nada que te resistas, acepta el nuevo orden de cosas y adáptate a él. Lo más inteligente sería que pensarás un nuevo plan para aprovechar las ventajas de la nueva situación para que tu negocio salga beneficiado.

En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de este signo vivirán momentos de mucha angustia durante esta semana. Hay situaciones del pasado que te han causado un gran dolor y que temes puedan volver a repetirse. Si quieres avanzar con tu relación deberás dejar atrás los fantasmas del pasado. Los astros te aconsejan que busques ayuda terapéutica si sientes que no puedes lidiar con tus temores por ti mismo.

Géminis

Esta semana diferentes hechos te mostrarán la necesidad que tienes de aprender a vivir el momento presente y no postergarlo todo en el futuro. Busca actividades que te permitan disfrutar del día a día e intenta encontrar siempre algo positivo a lo que aferrarte. No te hundas en la apatía ni dejes de lado tus sueños. Aunque creas que no hay oportunidades, cuando menos lo esperes se abrirán nuevas puertas para ti.

En el ámbito laboral, esta semana te ofrecerán la oportunidad de realizar un viaje. Sin embargo, no estás muy convencido de aceptar debido a un tema personal que todavía no has logrado arreglar. Este viaje significaría no sólo un aumento de sueldo, sino que además podrías crecer y ganar prestigio en tu actividad profesional. Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión para que no te arrepientas después. En el ámbito económico y financiero tendrás esta semana sorpresas no muy gratas.

Creías que tu negocio ocupaba el primer lugar en el mercado y que la competencia estaba muy por detrás de ti. No obstante, durante los próximos días te darás cuenta que tu competencia está mucho más fuerte de lo que creías y que en cualquier momento podría superarte. Este hecho, aunque en principio parezca negativo, a la larga terminará beneficiándote porque te dará la motivación que habías perdido y te obligará a salir del estado de letargo en el que estabas por creer que tus finanzas estaban completamente seguras.

Cáncer

La energía planetaria que te envolverá durante esta semana será sumamente positiva y sumada a la buena influencia que estás experimentando en el ámbito económico y sentimental, tendrás un gran impulso para obtener lo que te propongas. En el ámbito profesional, estás pasando un momento de mucho desánimo. Estás asociado con unos colegas, pero la relación con ellos no es buena y tiende a empeorar. Los astros te aconsejan que comiences a planear la forma de independizarte, pues eres una persona muy activa y no necesitas de los otros para impulsarte.

Busca la forma y la encontrarás. En el ámbito de las finanzas y los negocios, la clave para esta semana y también para las siguientes será el ahorro. Atravesarás dentro de poco tiempo un período de escasez económica y serán vitales para la continuidad de tu empresa o negocio los recursos que hayas logrado acumular. Si eres precavido tendrás el dinero suficiente para afrontar esta crisis y superarla. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de este signo están atravesando un muy buen momento a nivel sentimental.

Las cosas están saliendo como tú deseas. Eres muy apasionado y muy vehemente en el amor. Sin embargo, tu pareja no es tan efusiva como tú y eso te decepciona. Será un grave error si decides acabar la relación por este motivo, pues, al fin y al cabo, todos expresamos nuestros sentimientos de formas distintas y quizá ella necesita un poco más tiempo que tú para poder manifestarlos.

Leo

Durante los próximos siete días las personas de este signo estarán muy bien auspiciados por los astros para resolver aquellos conflictos que te habían atormentado durante las últimas semanas. Tendrás tanta energía que no habrá ninguna empresa imposible para alguien de tu signo. Durante esta semana deberás ser muy cuidadoso con las personas que se te acercan, ya que estarás muy vulnerable emocionalmente y será muy fácil desestabilizarte. Evita a toda costa que la negatividad de esas personas afecte tu vida familiar o sentimental.

En el ámbito laboral, has estado esforzándote mucho durante los últimos días. No temas asumir una nueva responsabilidad porque es la mejor manera de crecer, y de esa manera te superarás y lograrás avanzar en tu nuevo trabajo. En el terreno del amor, la mujer de este signo desea cerrar un círculo en su vida afectiva. Estás cansada de sentirte sola aun estando en pareja y esta semana tomarás la difícil decisión de terminar con tu relación sentimental. Tu decisión es la acertada, aunque al principio debas afrontar momentos de mucho dolor.

Sin embargo, la tristeza pasará y cuando las heridas cierren llegará el hombre adecuado para ti. El fin de semana será un momento ideal para las personas de este signo que estén solas. Te propondrán realizar un viaje corto, durante el cual podrás conocer a alguien con quien entablarás un romance a la distancia.

Virgo

Todas las decisiones que tomes durante esta semana estarán bien auspiciadas astralmente. Combinarás acertadamente tu espíritu emprendedor con tu carisma para concretar tus proyectos y encontrar empleo, en el caso que estés desempleado. Estás insatisfecho con tu trabajo y sueñas con un encontrar otro mejor. Sin embargo, los astros indican que no habrá cambios laborales para ti durante los próximos meses.

Por este motivo, lo mejor que puedes hacer es adaptarte a tu empleo actual y descargar la frustración que te produce a través de actividades recreativas que te den alguna satisfacción. En el ámbito económico tendrás una muy buena semana, tu actividad comercial está creciendo y se está posicionando en el mercado. No te conformes, sé ambicioso y amplía tu emprendimiento comercial para abarcar otros mercados. En el ámbito sentimental, el hombre de este signo tendrá una muy mala semana. Tu relación está mal desde hace tiempo y has decidido que lo mejor es la separación.

Esta semana se lo dirás a tu pareja. Sin embargo, ella no estará de acuerdo con tu decisión, motivo por el cual se producirá una fuerte discusión. Si tienes hijos, ese será el punto por el que te atacará tu pareja para convencerte de que cambies de idea. La decisión en tuya, y en el fondo de tu corazón tú sabes lo que debes hacer. Por su parte, la mujer de este signo deberá esta semana poner ciertos límites a su pareja.

La persona que amas en ocasiones se comporta como si no tuviera pareja y esa situación no puede continuar. Aprovecha este fin de semana para hablar con él y hacerle tus exigencias.

Libra

Esta semana podrás subsanar un error que cometiste hace un par de días y cuyas posibles consecuencias te tenían muy angustiado. Sin embargo, cuando las cosas se hayan solucionado debes dejar atrás toda la culpa y continuar viviendo tu vida sin recriminarte a cada instante por todos los errores que involuntariamente pudiste haber cometido. Deja el pasado atrás y vive tu vida sin ningún tipo de ataduras. Tienes muchas ideas para aportar a la compañía en donde trabajas, pero tu jefe no te da la oportunidad de hacerlo.

Por este motivo te sientes frustrado y te gustaría encontrar otro lugar donde tus opiniones fueran escuchadas y tenidas en cuenta. Sin embargo, esta semana aparecerá en tu ambiente laboral una persona con mucha autoridad que sí estará interesada en escucharte. No dejes pasar la oportunidad y exprésale todos tus proyectos. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana surgirá la posibilidad de que hagas una buena inversión que te aportará el dinero que estás necesitando para estabilizar tu economía. Se trata de un emprendimiento comercial al cual no le tenías fe, pero durante los próximos días descubrirás que el negocio prospera cada vez más y que tus ingresos aumentan.

En el terreno amoroso, los nativos de este signo están atravesando su mejor momento a nivel sentimental. Finalmente, después de muchos fracasos amorosos han logrado entablar una relación en donde hay ternura, comprensión y pasión. Aprovecha al máximo cada día para disfrutarlo junto a la persona que amas.

Escorpión

Durante esta semana se te acercarán personas emocionalmente inestables que harán peligrar tu propio equilibrio anímico. Te exigirán demasiado e intentarán manipularte emocionalmente. Depende de ti que lo logren o no, pues eres quien debe poner los límites necesarios a fin de salvaguardar tu propia integridad psicológica y emocional. Un exjefe te contactará y te ofrecerá trabajar nuevamente con él.

No te apresures en dar una negativa. Cuando trabajaste bajo sus órdenes las condiciones laborales no eran las mejores. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo y las cosas han cambiado y son muy distintas a lo que eran. Asegúrate de conocer en detalle la propuesta antes de rechazarla. En el ámbito económico y de los negocios, será una semana con muchos conflictos.

Ninguno de ellos será grave, pero debido a tu estado emocional, que estará muy sensible, sobredimensionarás todos los inconvenientes y creerás que estás a un paso de la quiebra. Los astros te aconsejan que no tomes una decisión durante los próximos días, y espera a sentirte más fuerte para analizar con calma y objetividad la situación. En el terreno amoroso, las personas de este signo estarán muy alertas durante esta semana. Tu pareja se muestra desde hace tiempo muy distante y, aunque has intentado conocer el motivo de su alejamiento, no lo has conseguido. Hay muchas probabilidades de que se produzca una separación.

Sin embargo, esto te beneficiará enormemente porque lograrás sacar de tu vida a una persona que no te valora ni se interesa por ti.

Sagitario

Será una semana con muchas ocupaciones y muy poco tiempo para descansar. Sin embargo, te sentirás satisfecho porque podrás solucionar problemas y finalizar asuntos que te tenían muy preocupado. Llegarán nuevas personas a tu lugar de trabajo y esto te provocará mucho estrés porque sentirás que tendrás mucha más competencia que antes. Sin embargo, las nuevas incorporaciones de personal te beneficiarán porque se harán mucho más evidentes los beneficios que tu experiencia y capacidades aportan a la empresa.

En el ámbito de las finanzas y los negocios, será indispensable para esta semana que te armes de paciencia. Quieres que tu esfuerzo obtenga resultados inmediatos y, al no conseguirlos, te angustias y desesperas. No obstante, la vida tiene sus propios tiempos y debes respetarlos. De manera que conserva la calma porque tu espera será recompensada. En el terreno sentimental, las mujeres de este signo tendrán una semana difícil.

Durante los próximos días tendrás que enfrentar desafíos en cuanto a tu vida sentimental. Hay cosas que no te agradan de tu pareja, pero no se las expones porque no deseas llegar a una discusión por temor a que pueda dañarse la relación. Tus miedos son infundados. Lo cierto es que te ayudaría mucho realizar alguna actividad que te llene de energía y te vuelva más optimista. Por su parte, el hombre de este signo ha atravesado una crisis sentimental debido principalmente a motivos económicos.

Sin embargo, la estrechez de dinero está próxima a finalizar y ello les permitirá recuperar todo el romance que la pareja había perdido por tantas dificultades que han tenido que afrontar.

Capricornio

Recibirás un gran reconocimiento por todas las acciones altruistas que realices esta semana, aunque inicialmente pueda parecerte que ciertas circunstancias son irreversibles y que no puedes hacer nada para cambiarlas. Sin embargo, te vas a dar cuenta durante los próximos días de lo equivocado que estabas. En tu lugar de trabajo hay una persona que, con sus comentarios mal intencionados, intenta permanentemente socavar tu autoestima y minar tu seguridad. No permitas que juegue con tu psicología y refúgiate en tu pareja y en tus amigos, pero no muestres flaqueza delante de esta persona porque aprovechará tu debilidad para perjudicarte.

En el ámbito económico y de los negocios será una semana con muchos conflictos. Ninguno de ellos será grave pero debido a tu estado emocional, que estará muy sensible, sobredimensionarás todos los inconvenientes y creerás que estás a un paso de la quiebra. Los astros te aconsejan que no tomes una decisión durante los próximos días. Es mejor que esperes a sentirte más fuerte para analizar con calma y objetividad la situación. En el terreno sentimental, esta semana las personas de este signo van a encontrarse viviendo de ilusiones.

Has comenzado recientemente una relación y estás muy entusiasmado, aunque sabes que es una relación que no tiene futuro debido a que se trata de una persona comprometida. Los astros te aconsejan que no alimentes tus esperanzas porque hay muy pocas probabilidades de que la persona que amas se mantenga a tu lado por mucho tiempo. Intenta no desmoralizarte porque muy pronto llegarán a tu vida nuevas oportunidades.

Acuario

Durante esta semana es importante que tengas en cuenta que la mente puede ser tu mejor aliada, pero en ocasiones también puede convertirse en tu peor enemiga. De la manera en que te ves a ti mismo, es la imagen que proyectas a los demás. Si te centras solamente en tus defectos proyectarás a la gente que te rodea la imagen de una persona insegura. Controla tus pensamientos y concéntrate más en tus virtudes y capacidades.

En el ámbito laboral, te has estado esforzando mucho porque deseas crecer profesionalmente. Sin embargo, por cuestiones ajenas a ti, tu esfuerzo no está siendo valorado y el problema es que esta situación no cambiará durante los próximos meses. Tal vez sea el momento adecuado para, poco a poco, comenzar a buscar otro lugar que se adapte más a tus expectativas. En el ámbito de las finanzas y los negocios, durante los próximos días un amigo te ofrecerá que te asocies con él en un pequeño emprendimiento. Tú menospreciarás el ofrecimiento porque considerarás que las ganancias que te ofrece serán muy pocas.

Si rechazas formar parte de ese negocio, vas a arrepentirte por el resto de tu vida. Al principio será una pequeña empresa, pero luego se transformará en una importantísima compañía. De modo que intenta que tus prejuicios no arruinen una oportunidad económica irrepetible. En el terreno amoroso, la intuición recibirá un gran impulso debido al tránsito de la Luna por tu signo. Esto te permitirá que, durante los próximos días, encuentres soluciones a problemas, sobre todo de índole sentimental, que parecían no tenerlos.

Piscis

Tu vida en general está funcionando bastante bien, pero no debes olvidar que hay personas a tu alrededor que pueden estar un poco celosas de tu suerte y querrán, a través de comentarios pesimistas, enturbiar tu felicidad. Afortunadamente, podrás guiarte por tu intuición, que estará exacerbada por el tránsito lunar durante los próximos días, para identificar a dichas personas y no prestarles atención. En el ámbito laboral, te estás esforzando mucho en tu lugar de trabajo para lograr destacarte. Esta semana conocerás a una mujer que ocupa un cargo con más jerarquía que tú.

Esa persona desempeñará un papel fundamental para que logres en un futuro alcanzar tus metas profesionales. Eres una persona activa y capaz y esta mujer lo notará. Por ello te ofrecerá la posibilidad de ocupar un cargo con mayor jerarquía que el que ocupas en la actualidad. Será una excelente oportunidad para poner a funcionar esos proyectos relacionados con emprendimientos que tengan como centro tu hogar, como una tienda online. Tu capacidad creativa estará muy impulsada por los astros y podrás encontrar ingeniosas soluciones para todas las problemáticas que puedan presentarse.

En el terreno del amor, la gente de este signo ha tenido últimamente muchos problemas en su relación, y esto ha provocado que se aleje de su pareja y que se refugie en los brazos de otra persona. Se trata de una amistad muy cercana. Los astros te aconsejan que tengas cuidado y que no intentes llenar tus vacíos emocionales con una persona que hasta ahora ha cumplido otra función en tu vida. Corres el riesgo de quedarte sin tu pareja y sin tu amistad.

