No son fijones, estos signos ven más allá del físico

Dicen que de la vista nace el amor pero también hay quienes afirman que la belleza de las personas está en su interior, por ejemplo, el filósofo Henri Fréderic Amiel afirmaba “mira dos veces para ver lo justo. No mires más que una vez para ver lo bello”; sin embargo, algunas personas se dejan llevar por el físico y otras no le toman tanta importancia, en la astrología hay un signo que destaca ante los demás porque no se deja engañar tan fácil por las apariencias.

Los Sagitario ven más allá de la apariencia Foto: Archivo

A este signo zodiacal no le importan las características físicas de su pareja, para ellos son más importantes otros atributos como su carácter, le gusta que sean pacientes, tolerantes y amorosos pero que respeten su independencia o de lo contrario no prosperará la relación con este signo.

Signo del zodiaco que no se fija en el físico

Quizá no lo parece, pero los Sagitario ven más allá de la apariencia, les interesan las relaciones que no sean superficiales, en el fondo son unos románticos empedernidos y desean una relación para toda la vida.

Los sagitario desean una relación para toda la vida Foto: Archivo

Al ser uno de los signos del zodiaco más firmes y seguros, el físico no está dentro de sus prioridades, y no se conformarán con menos de lo que creen merecer.

Son personas que pueden tener buena comunicación con los demás, ser amistosos y hasta aventureros en el amor pero si de una relación formal se trata solo será con alguien que realmente cumpla sus expectativas y tenga las cualidades y valores que ellos buscan.

Virgo, Géminis, Piscis y Aries son también de los signos menos superficiales, aunque ellos sí muchas veces se conforman con menos de lo que merecen y dejan que sus parejas los dominen.